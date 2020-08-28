防控近视需要多一些“户外作业”

“我们对9个省（区、市）小学、初中、高中学生在疫情期间视力变化情况做了调研，调研结果还是很不乐观的。”8月27日，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，大规模线上教学客观上增加了青少年观看电子屏幕的时间，9省份的调研显示，与2019年年底的普测相比，中小学生半年近视率增加了11.7%，其中，小学生增加最多。

青少年近视，一直是社会关注的话题。2018年8月20日，世界卫生组织的一项研究报告显示，目前我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。2019年5月21日，国家卫健委发布的相关调查数据显示，2018年全国儿童青少年总体近视率超过一半，高中生近视率高达81%。现在，因为受疫情影响，“中小学生半年近视率增加了11.7%”，这个数据更加值得重视。

应该说，在预防和控制青少年近视问题上，目前教育和卫生部门已经形成共识，并且拿出了一些切实可行的办法。2018年，教育部会同卫健委等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》明确提出，到2030年小学生近视率下降到38%以下，初中生下降到60%以下，高中生下降到70%以下。与此同时，围绕学生减负，无论是教育部还是各地教育部门，都出台了一系列文件。

这些年来，围绕中小学生近视问题，社会更多把目光放在教育减负，尤其是校内减负上。这当然是一个重要方面，但不是唯一方面。且不说现在不少地方小学生的校内作业量已经出现了明显下降，就拿疫情期间来说，也很难讲学生的作业负担更重了。事实上，相对于正常的上课，很多学生，尤其是小学生的学习时间以及作业量其实大大减少了。这个事实对于我们观察未成年人近视问题带来了新视角。

防止青少年近视，学校很重要，但也不要忽视家庭的重要性。疫情期间，孩子基本都待在家里，除了缺少必要的户外活动，还有过度使用电子设备的问题。客观地讲，教育部门推出的线上教学，已经注意到了未成年人的身心特点，但有些父母本身就游戏成瘾，整天手机不离手；也有的父母忙于工作，无心照顾孩子，习惯于以游戏打发孩子。这次教育部的调研，了解了学生的近视和上网课时间、平时玩电子游戏时间或者非学习目的使用电子屏幕的时间，以及户外体育锻炼、照明环境和书桌高度等因素对近视率的影响。这些其实都与家庭有关。

防治近视，最重要的是让孩子走出去，与大自然多接触。近日，湖南长沙一位父亲因“要求儿子每天户外活动两小时”引发网友关注。据称，这位父亲要求上小学三年级的儿子，每天必须在户外活动两个小时，如果完成不了这个“任务”，甚至不能写作业。这个孩子已经掌握了皮划艇、滑雪、野外生存等各项技能。每天是不是一定要玩够两小时，是不是一定要学这么多东西？没有必要“依样画葫芦”。重要的是，防近视需要多一些“户外作业”，必须采取有效措施，真正让孩子走出去，从作业和电子设备中走出来。

我们围绕疫情防控打了一场阻击战，当前也有必要打一场未成年人近视防控阻击战，一定要把方方面面的力量发动起来，把青少年近视率降下去。（乔杉）