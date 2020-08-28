全国优秀共产党员和全国先进基层党组织拟表彰对象公示名单
一、全国优秀共产党员拟表彰对象（200名）
北京市
蒋荣猛 首都医科大学附属北京地坛医院感染中心主任医师、国家感染性疾病医疗质量控制中心办公室主任
郭会敏（女） 首都医科大学附属北京佑安医院内科总护士长、感染中心总护士长，副主任护师
刘清泉 首都医科大学附属北京中医医院党委副书记、院长，主任医师
李素英（女） 首都医科大学附属北京佑安医院原感染管理科主任，主任医师
庞星火（女） 北京市疾病预防控制中心党委委员、副主任，主任医师
李德青（女） 东城区交道口街道福祥社区党委书记、居委会主任
任 剑 北京市公安局刑事侦查总队一支队副支队长
贾晓宏（女） 北京日报社科教卫新闻部记者
郭双朝 北京建工集团总承包部副经理，北京小汤山医院升级改造工程前线指挥部副指挥长
天津市
单玉厚 滨海新区政协原副主席、党组成员，滨海新区应急管理局原党组书记、局长（兼）
吴 琦 天津医科大学总医院呼吸与危重症医学科主任医师、天津医科大学总医院空港医院综合内科主任，主任医师
陆 伟 天津医科大学肿瘤医院党委书记，主任医师
河北省
梅建强 河北省中医院党委副书记、纪委书记，主任医师
阎锡新 河北医科大学第二医院呼吸与危重症一科主任，主任医师
甄洪月 沧州市运河区水月寺街街道办事处四合社区党委书记、居委会主任
山西省
范梦柏 太原市第四人民医院党委委员，主任医师
张颖惠（女） 山西医科大学第二医院护理部副主任，主任护师
陈 浩 晋城市政府党组成员，市公安局党委书记、局长
内蒙古自治区
何建华 （蒙古族） 兴安盟突泉县公安局育文派出所原三级警长
玲 玲（女，达斡尔族） 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇赛克社区党委书记、居委会主任
刘淑君（女） 锡林郭勒盟医院主任护师
辽宁省
徐英辉 大连医科大学党委副书记、校长，主任医师
王振宁（满族） 中国医科大学副校长，中国医科大学附属第一医院党委书记，主任医师
谷 野 沈阳市第六人民医院院长，主任中医师
姜义双 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）辽宁日报驻铁岭记者站站长
朱哨兵 （满族） 本溪市桓仁县公安局华来派出所原所长
吉林省
吕国悦 吉林大学第一医院副院长，主任医师
刘天戟 吉林大学中日联谊医院副院长，主任医师
李晓静（女） 吉林日报社科教卫部记者
黑龙江省
赵鸣雁（女） 哈尔滨医科大学附属第一医院重症医学科主任，主任医师
王洪亮 哈尔滨医科大学附属第二医院重症医学科一病房主任，主任医师
尚玉山 北安市铁南党员爱心志愿服务总队队长
上海市
郑军华 上海市第一人民医院党委委员、副院长，主任医师
张文宏 复旦大学附属华山医院感染科主任，主任医师
陈尔真 上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长，主任医师
黄 翔 上海市铁路上海站地区管理委员会办公室党组书记、常务副主任
张军萍（女） 闵行区莘庄镇康城社区党委专职副书记、社区委员会专职副主任
钱海军 上海市公安局刑事侦查总队原党委委员、副总队长
江苏省
邱海波 东南大学附属中大医院党委副书记、纪委书记，主任医师
徐 辉 （女） 南京市中医院原党委委员、副院长，副主任医师
骆 婷（女） 徐州市鼓楼区牌楼街道鼓楼花园社区党委书记、居委会主任
周海江 红豆集团有限公司党委书记、董事局主席
朱 斌 苏州市交通运输局运政稽查支队一大队大队长
蒋大为 淮安市公安局淮安分局建淮派出所所长、淮安区石塘镇党委政法委员
浙江省
李兰娟（女） 浙江大学医学院附属第一医院传染病诊治国家重点实验室主任，主任医师
崔 巍 浙江大学医学院附属第二医院重症医学科主任，主任医师
虞 洪 浙江大学医学院附属邵逸夫医院党委委员、副院长、下沙院区副院长，主任医师
林乐清 杭州师范大学附属医院重症医学科副主任，主任医师
朱红明（女） 宁波市北仑区新碶街道大港社区党委书记
张严峻 浙江省疾病预防控制中心微生物检验所所长、党支部书记，主任技师
安徽省
汪天平 安徽省血吸虫病防治研究所党总支书记、所长，主任医师
施咏康 合肥市包河区委原常委、组织部部长、统战部部长
姜小敢 皖南医学院第一附属医院重症医学科副主任，外科第九党支部书记，副主任医师
张孝飞 亳州市人民医院呼吸与危重症医学科病区副主任，副主任医师
夏晓丹（女） 淮南市第一人民医院日间医疗管理中心副主任、护士长，第六党总支第二党支部书记，副主任护师
福建省
谢宝松 福建省立医院呼吸与危重症医学科主任，主任医师
杨婷婷（女） 泉州市丰泽区丰泽街道丰泽社区党委书记、居委会主任
叶 玲（女） 福建中医药大学附属人民医院呼吸科主任医师
江西省
祝新根 南昌大学第二附属医院副院长，主任医师
刘良徛 江西中医药大学附属医院副院长，主任中医师
杨辉利（女） 南昌市新建区人民医院护理部副主任
刘 稳 南昌市公安局红谷滩分局沙井派出所原所长
何小艳（女） 九江市浔阳区白水湖街道办事处党员服务中心主任
山东省
孙晓光 山东省疾病预防控制中心副主任医师
潘 磊 滨州医学院附属医院科技处副处长，副主任医师
马承恩 山东大学第二医院重症医学科主任，主任医师
张 静（女） 威海市立医院感染性疾病科副主任，副主任医师
孙文杰（女） 潍坊市寒亭区寒亭街道蝶园社区党委书记、居委会主任
河南省
何家荣 信阳市传染病医院（信阳市第五人民医院）党支部副书记、院长，主任医师
樊树锋 郑州市公安局东风路分局治安大队原四级警长
裴春亮 新乡市辉县市张村乡裴寨社区党总支书记、裴寨村党支部书记、村委会主任
赵 松 郑州大学第一附属医院副院长，主任医师
赵 江 南阳市中心医院呼吸内科二病区主任，主任医师
王国辉 周口市沈丘县白集镇田营村党支部书记
湖北省
张定宇 湖北省卫生健康委员会党组成员、副主任，武汉市金银潭医院党委副书记、院长，主任医师
刘智明 武汉市武昌医院原党委副书记、院长，主任医师
罗 杰 十堰市太和医院党委书记、院长，十堰市西苑医院（传染病医院）院长，湖北医药学院党委常委、副院长，主任医师
陶久娣（女） 武汉市东湖生态旅游风景区东湖新城社区党总支书记、居委会主任
杜 云（女） 武汉市汉阳区龙阳街道芳草社区党支部书记、居委会主任
付守芝（女） 武汉市第三医院光谷院区急诊科、ICU主任，主任医师
黄 恒 武汉市洪山区珞南街尤李社区党委专职副书记
张 宏（女） 华中科技大学同济医学院附属同济医院妇科肿瘤专科护士长，副主任护师
孙 鹏 华中科技大学同济医学院附属协和医院急诊内科副主任、西院门诊急诊党支部书记，主任医师
邵玉春 武汉市公安局江岸区分局新村街派出所副所长
赵俊芳 华中科技大学同济医学院附属同济医院胆胰外科医师
许 旭（女） 随州市曾都区北郊办事处八里岔社区党委书记
田志坚 武汉华大医学检验所有限公司实验室总监
陆小霞（女） 武汉儿童医院呼吸内科主任，主任医师
余锂镭 武汉大学人民医院（湖北省人民医院）东院心内科副主任，主任医师
夏 剑 武汉大学中南医院急救中心副主任，副主任医师
王新卫 湖北省第三人民医院呼吸内科主任，主任医师
戴本南 黄冈市疾病预防控制中心副主任，主任医师
谢志斌 孝感市中心医院呼吸内科三病区主任，主任医师
黄 伟 湖北省公安厅信访处网络信访科科长
陈 实 湖北省工业建筑集团安装工程有限公司党委书记、董事长、总经理
徐必生 天门市第一人民医院党委书记，主任医师
张克强 湖北江汉油田总医院呼吸内科副主任，副主任医师
唐玉敏（女） 襄阳市樊城区中原街道董家台社区党委书记、居委会主任
刘 丽（女） 宜昌市西陵区西陵街道常刘路社区党委书记、居委会主任
熊学敏（女） 鄂州市鄂城区西山街道西山社区党委书记、居委会主任
苏玉梅（女） 荆门市东宝区泉口街道浏河社区党总支书记、居委会主任
陆合香（女） 黄石市下陆区新下陆街道铜都社区党委书记、居委会主任
湖南省
吴安华 中南大学湘雅医院医院感染控制中心名誉主任，主任医师
徐芙蓉（女） 湖南省人民医院急诊重症监护室护士长，副主任护师
刘 军 衡阳市中心医院重症医学科副主任，副主任医师
张锡兴 长沙市疾病预防控制中心党委委员、副主任，主任医师
唐 述（女） 岳阳市岳阳楼区五里牌街道新城社区党总支书记、居委会主任
黄卫国 郴州市城市管理综合行政执法支队干部
广东省
钟南山 广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任，教授、主任医师
张忠德 广州中医药大学党委常委、副校长，广州中医药大学第二附属医院（第二临床医院、广东省中医院、广东省中医药科学院）党委委员、副院长，主任中医师
刘 磊 深圳市第三人民医院党委书记、院长，主任医师
王 烁 广东省职业病防治院职业卫生评价所原主管医师
陈 刚 广东省公安厅情报指挥中心人员管控科科长
刘 军 南方都市报社珠中江新闻部内容总监
广西壮族自治区
温汉春（女） 广西医科大学第一附属医院重症医学科一病区副主任，主任医师
熊 滨 广西壮族自治区人民医院重症医学科主任，主任医师
汤 瑛（女） 桂林市象山区南门街道翠竹路社区党委书记
海南省
王 彬 三亚市人民医院呼吸内科副主任，副主任医师
辛晓艳（女） 海南医学院第一附属医院全科医学科副护士长
苏忠宁（黎族） 三亚市海棠区升昌村党支部书记、村委会主任
重庆市
周发春 重庆医科大学附属第一医院重症医学科主任，急诊医学科副主任，门诊第四党支部书记，主任医师
张 晞（女） 重庆市急救医疗中心老年病科（全科医学科）护士长
黄 霞（女） 重庆大学附属三峡医院重症医学病区副主任，副主任医师
余 建（女） 南岸区花园路街道南湖社区党委书记
曾全胜 垫江县桂溪街道党工委委员、政法书记
四川省
梁宗安 四川大学华西医院呼吸与危重症医学科主任，主任医师
康 焰 四川大学华西医院重症医学科主任，主任医师
刘 成 四川省医疗卫生服务指导中心党总支书记、主任
刘 仙（女） 成都盒悦餐饮管理有限公司总经理
阿真能周 （藏族） 阿坝藏族羌族自治州红原县森林公安局刷金寺派出所原所长
贵州省
傅小云（苗族） 遵义医科大学附属医院重症医学一科党支部书记、主任，主任医师
黄 艳（女） 贵州省疾病预防控制中心传染病防治研究所党支部委员、呼吸道传染病科科长，主任医师
张泽鑫 贵州省公安厅科技信息通信处党支部书记、处长
云南省
陈耀武（纳西族） 丽江市人民医院副院长兼急救医学部主任，副主任医师
白 凡（傣族） 普洱市纪委监委驻市公安局纪检监察组纪检监察室主任
普玉忠（哈尼族） 红河哈尼族彝族自治州金平县金水河镇金水河村隔界村民小组党支部书记、外事界务员
西藏自治区
达娃仓决（女，藏族） 那曲市色尼区公安局那曲镇派出所所长
陕西省
易 智 陕西省人民医院副院长，主任医师
乔锦仁 西安市公安局灞桥分局国内安全保卫大队原四级高级警长
韩丽春（女） 西安大兴医院麻醉手术科主任，副主任医师
甘肃省
张浩军 甘肃省人民医院公共卫生与医院感染管理处党支部书记、处长，主任医师
达春和 白银市第一人民医院党委副书记、院长，主任医师
姜 波（女） 兰州市西固区西固城街道牌坊路社区党委委员、第三党支部书记、社会救助专干
青海省
童世君（藏族） 青海大学附属医院重症医学科副主任，主任医师
马永成（回族） 青海省疾病预防控制中心副主任，副主任医师
宁夏回族自治区
冯 珂 宁夏医科大学总医院急诊科副主任医师
顾春娥（女） 宁夏回族自治区第四人民医院护理部副主任
李石珍（女） 银川市金凤区长城中路街道党工委书记
新疆维吾尔自治区
杨建中 新疆医科大学第一附属医院急诊内科主任，主任医师
盖尔加斯提巴努木·阿布都热西提（女，维吾尔族） 伊犁哈萨克自治州新华医院护士
杨正亮 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场振兴南路社区原党支部书记、居委会主任
中央单位
华春莹（女） 外交部新闻司司长
高 鹏 工业和信息化部规划司投资处副处长
李忠建 公安部铁路公安局武汉铁路公安局武汉公安处汉口车站派出所副所长
许宝利 交通运输部运输服务司二级巡视员
陈 建 应急管理部消防救援局湖北总队武汉支队特勤一站站长助理
宋 丹（女） 上海海关所属浦东国际机场海关科长
胡惠东 国家税务总局武汉市硚口区税务局一级行政执法员
张 谦 国家统计局池州调查队原党组书记、队长
刘伟强 中华人民共和国武汉出入境边防检查站执勤二队副队长
李卓明（女） 中国民用航空湖北安全监督管理局运输处一级调研员
黄璐琦 中国中医科学院院长
李 浩 中国中医科学院西苑医院副院长，主任医师
刘正印 北京协和医院感染内科主任医师
李 群 中国疾病预防控制中心卫生应急中心主任
王 秋（女） 北京大学人民医院急诊科护士长
程远州 人民日报社湖北分社记者
梁建强 新华通讯社湖北分社新媒体报道部副主任
中央企业
黄锡璆 国机集团中国中元国际工程有限公司顾问、首席总建筑师
杨晓明（藏族） 国药集团中国生物技术股份有限公司董事长、党委副书记
杨天路 中国电信云计算分公司运行维护部（网络与信息安全部）云维护操作中心总监
何文忠 中国电科中电科光电科技有限公司党委书记、执行董事、总经理
王秀红（女） 华润集团武汉钢铁（集团）公司第二职工医院北院区门诊部主任，副主任护师
杨 鹏 中国三峡集团中国长江电力股份有限公司三峡电厂运行值班主任
刘宜全 中交集团第二航务工程局有限公司第六工程分公司副经理
石 磊 中国电建中国水利水电第十一工程局有限公司黄河三门峡医院内科主治医师
白登文 中国海油销售湖北有限公司阳光加油站站长
刘德胜 中国信科集团武汉烽火众智数字技术有限责任公司产品技术中心产品测试部项目群经理
中国人民解放军、中国人民武装警察部队
陈 薇（女） 军事科学院军事医学研究院某研究所所长、研究员
卞修武 陆军军医大学第一附属医院病理科主任，主任医师
李忠俊 陆军军医大学第二附属医院输血科主任，主任医师
王 杨 海军第九七一医院院长，主任医师
连建奇 空军军医大学第二附属医院传染病科主任，主任医师
许 溟 火箭军政治工作部宣传文化中心报社新闻电教室主任
宋海晶 战略支援部队特色医学中心急诊医学科主任，副主任医师
毛 青 火神山医院综合病区主任（陆军军医大学第一附属医院感染病科主任，主任医师）
张西京 火神山医院重症医学一科主任（空军军医大学第一附属医院麻醉科副主任兼重症ICU主任，主任医师）
洪原城 火神山医院感染四科二病区主任（联勤保障部队第九一〇医院呼吸内科主任，主任医师）
黄文杰 火神山医院感染五科一病区主任（南部战区总医院呼吸内科主任医师）
马 凌 火神山医院重症医学二科副主任（联勤保障部队第九四〇医院心血管内科主任，副主任医师）
马 壮 火神山医院感染七科一病区主任（北部战区总医院呼吸内科主任，主任医师）
罗廷刚 武汉泰康同济医院感染控制科医师（武警部队特色医学中心医疗保障中心感染控制科医师）
谢渭芬 湖北省妇幼保健院光谷院区感染三科主任（海军军医大学第二附属医院消化内科主任医师）
李 丹（女） 湖北省妇幼保健院光谷院区感染控制科主任（解放军96604部队医院疾病预防控制科主任）
王敏哲 湖北省妇幼保健院光谷院区医务部助理员（解放军63600部队医院儿科主治医师）
江晓静（女） 中部战区总医院感染科主任医师
王福生 解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任，主任医师
毛洪山 湖北省军区保障局局长
何洪星 武警部队北京市总队某部大队长
聂善化 武警部队湖北省总队医院门诊部副主任医师
二、全国先进基层党组织拟表彰对象（150个）
北京市
首都医科大学附属北京地坛医院党委
北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室临时机关党支部
朝阳区安贞街道安华里社区党委
北京市公安局房山分局京港澳高速窦店公安检查站党支部
平谷区刘家店镇党委
北京铜牛集团有限公司党委
北京京东世纪贸易有限公司党委
石景山区委八宝山街道工委
天津市
天津国家紧急医学救援队临时党支部
南开区体育中心街道时代奥城社区党委
天津市公安局宝坻分局党委
河北省
河北援鄂抗疫医疗队临时党委
河北省疾病预防控制中心病毒病防治所党支部
河北省公安厅警务协作总队党支部
山西省
山西省第一批援鄂医疗队临时党支部
太原市第四人民医院党委
太原国际机场有限责任公司党委
内蒙古自治区
内蒙古自治区对口支援湖北省荆门市医疗队临时党总支
鄂尔多斯市康巴什区青春山街道神华康城社区党支部
内蒙古民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司党委
辽宁省
中国医科大学附属盛京医院党委
沈阳桃仙国际机场股份有限公司党委
辽宁监狱援鄂女警队临时党支部
大连瑞光非织造布有限公司党支部
吉林省
吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）党委
吉林大学第一医院党委
长春中医药大学附属医院党委
黑龙江省
黑龙江省援鄂指挥部前方指挥部临时党委
哈尔滨市传染病院党委
大庆市龙凤区三永街道澳龙社区党支部
上海市
上海援鄂医疗队临时党委
上海市疾病预防控制中心党委
浦东新区派驻机场疫情防控工作组临时党支部
黄浦区外滩街道宝兴居民区党总支
江苏省
南京市第二医院（江苏省传染病医院）党委
南通市崇川区和平桥街道北濠东村社区党委
盐城市公安局机关党委
宿迁市第一人民医院党委
浙江省
浙江省援武汉抗疫前方指挥部临时党委
浙江大学医学院附属第一医院党委
嘉善县天凝镇新联村党总支
温岭市太平街道锦园社区党委
安徽省
安徽支援湖北医疗队第三批医疗队临时党支部
中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）党委
合肥市包河区烟墩街道滨湖明珠社区党委
安徽民航机场集团合肥新桥国际机场消防护卫部党总支
福建省
厦门航空有限公司党委
福建省福州结核病防治院党委
福鼎市公安局交通警察大队党支部
江西省
南昌大学第一附属医院重症医学科党支部
九江市卫生健康委员会党委
江西省公安厅科技信息化总队党支部
赣州市章贡区赣江街道钓鱼台社区党委
山东省
山东省胸科医院党委
济南市市中区杆石桥街道乐山小区社区综合党委
青岛国际机场集团有限公司党委
临沂市人民医院感染科党支部
河南省
河南省人民医院党委
郑州圆方集团党委
河南公安支援随州工作队党总支
商丘市立医院党委
湖北省
华中科技大学同济医学院附属协和医院党委
武汉大学中南医院医学检验科党支部
武汉市肺科医院党委
武汉市江汉方舱医院临时党委
武汉市青山区工人村街青和居社区党总支
中南建筑设计院股份有限公司党委
卓尔控股有限公司党委
中百仓储总部第五党支部
仙桃市彭场第四联合党支部
京山市罗店镇马岭村党支部
湖北省中西医结合医院党委
鄂东医疗集团市中医医院（市传染病医院）党委
荆州市疾病预防控制中心党委
恩施土家族苗族自治州中心医院党委
襄阳市中心医院党委
宜昌市第三人民医院党委
鄂州市中心医院党委
英山县人民医院党委
大悟县中医医院党总支
随州市中心医院党委
十堰市疾病预防控制中心党委
湖南省
常德市疾病预防控制中心党总支
株洲市公安局科技与信息化管理支队党支部
洞口县雪峰街道双联村党总支
怀化市第一人民医院党委
广东省
广东支援湖北应对新冠肺炎疫情医疗队临时党委
广州市第八人民医院党委
珠海市香洲区拱北街道工委
广州白云国际机场股份有限公司党委
广西壮族自治区
南宁市第四人民医院党委
广西壮族自治区疾病预防控制中心党委
东兴市商务和口岸管理局党支部
海南省
海南省人民医院重症医学科党支部
海南省疾病预防控制中心检验检测所党支部
欣龙控股（集团）股份有限公司党委
重庆市
重庆市公共卫生医疗救治中心党委
重庆市渝北区机场疫情防控联动组临时党支部
石柱土家族自治县西沱镇党委
重庆市经济和信息化委员会医药产业处党支部
四川省
四川省疾病预防控制中心党委
四川航空股份有限公司党委
成都市公共卫生临床医疗中心党委
巴中市巴州区西城街道后坝社区党委
贵州省
贵州省将军山医院临时党委
贵州省公安厅技术侦察总队党总支
贵州广播电视台融媒体中心党总支
云南省
云南省疾病预防控制中心急性传染病防制所党支部
勐腊县公安局法制出入境党支部
临沧市人民政府外事办公室党支部
西藏自治区
西藏自治区第三人民医院党委
陕西省
西安交通大学第一附属医院党委
西安市第八医院党委
陕西省疾病预防控制中心党委
甘肃省
甘肃省卫生健康委员会疾病预防控制处党支部
兰州市肺科医院党委
兰州新区公安局中川东区派出所党支部
青海省
青海省传染病专科医院（青海省第四人民医院）党委
青海省红十字会赴武汉救护转运队临时党支部
宁夏回族自治区
宁夏回族自治区支援湖北第一批医疗队临时党支部
宁夏回族自治区第四人民医院党委
宁夏回族自治区公安厅出入境管理总队党支部
新疆维吾尔自治区
新疆维吾尔自治区第三批支援湖北医疗队（自治区人民医院重症救治医疗队）临时党总支
新疆维吾尔自治区第六人民医院党委
新疆生产建设兵团援鄂医疗队临时党总支
中央单位
国家监委专项工作组临时党支部
中央宣传部新闻局（工作专班）党支部
公安部情报指挥中心（应对新冠肺炎疫情工作领导小组综合信息组）党委
长江航运总医院抗疫一线临时党支部
北京协和医院党委
中国疾病预防控制中心（新冠肺炎应急响应防控技术组）机关一党总支五党支部
中日友好医院国家援鄂医疗队第一临时党支部
中央广播电视总台疫情防控武汉一线报道组临时党总支
中央企业
中国建筑第三工程局有限公司党委
国机集团国机智能科技有限公司口罩机事业部临时党支部
新兴际华集团际华三五零二职业装有限公司党委
国家电网湖北省电力有限公司武汉市江夏区供电公司党委
东航集团中国东方航空股份有限公司上海飞行部党委
中国节能中节能生态环境科技有限公司党委
中国人民解放军、中国人民武装警察部队
陆军军医大学第一附属医院感染病科党支部
南部战区海军第二医院党委
解放军95118部队53分队党支部
火神山医院临时党委
火神山医院感染二科一病区（海军军医大学支援火神山医院医疗队）临时党支部
武汉泰康同济医院重症医学一科（陆军军医大学支援武汉泰康同济医院第一医疗队）临时党支部
湖北省妇幼保健院光谷院区感染二科（空军军医大学第一附属医院和空军第九八六医院支援湖北省妇幼保健院光谷院区医疗队）临时党支部
中部战区总医院感染科党支部
解放军总医院第五医学中心感染病医学部党委
驻湖北部队抗击疫情运力支援队临时党委
武警部队特色医学中心发热门诊临时党支部
《 人民日报 》（ 2020年08月28日 14 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn