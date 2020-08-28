全国抗击新冠肺炎疫情先进集体拟表彰对象
北京市
首都医科大学附属北京地坛医院党委
北京市疾病预防控制中心党委
北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室临时机关党支部
朝阳区安贞街道安华里社区党委
北京市公安局房山分局京港澳高速窦店公安检查站党支部
平谷区刘家店镇党委
北京铜牛集团有限公司党委
北京京东世纪贸易有限公司党委
石景山区委八宝山街道工委
首都医科大学附属北京佑安医院党委
北京小汤山定点医院临时党委
北京市援鄂医疗队
北京广播电视台《生命缘》栏目组
北京市公安局疫情控制大数据分析工作专班
首都机场海关旅检一处党总支
北京二商东方食品集团有限公司
东城区环境卫生服务中心十所
西城区疾病预防控制中心第四党支部
北京超市发连锁股份有限公司党委
丰台区花乡天伦锦城社区党总支
房山区窦店镇窦店村党委
顺义新国展集散点现场工作组临时党委
昌平区卫生健康监督所
北京科兴中维生物技术有限公司
密云区果园街道上河湾社区居民委员会
天津市
天津国家紧急医学救援队临时党支部
天津医科大学总医院援鄂重症救治医疗队
天津市海河医院
组分中药国家重点实验室
南开区体育中心街道时代奥城社区党委
天津市公安局宝坻分局党委
河东区大直沽街道汇贤里社区党委
天津市交通集团疫情应急车队临时党支部
天津泰达洁净材料有限公司
西青区疫情防控集中隔离保障服务组
河北省
河北援鄂抗疫医疗队临时党委
中国（河北）援助刚果（金）抗疫医疗专家组
河北省疾病预防控制中心病毒病防治所党支部
正定国际航班经停分流医学观察点
英诺特（唐山）生物技术有限公司
张家口市驻京流动党委
辛集市新垒头镇党委
河北宝塔医疗器械有限公司党支部
河北省公安厅警务协作总队党支部
河北省工业和信息化厅消费品工业处
山西省
山西省支援湖北抗击疫情前方指挥部
山西省第一批援鄂医疗队临时党支部
太原市小店区平阳路街道亲贤社区党委
晋中市平遥县杜家庄乡苏家堡村党支部
太原市第四人民医院党委
山西省中医药研究院（山西省中医院）
山西省疾病预防控制中心
山西东华制衣有限责任公司
太原国际机场有限责任公司党委
山西省人民政府外事办公室涉外管理处
内蒙古自治区
呼和浩特市第二医院党总支
呼伦贝尔市满洲里市口岸管理办公室
鄂尔多斯市康巴什区青春山街道神华康城社区党支部
内蒙古民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司党委
内蒙古自治区对口支援湖北省荆门市医疗队临时党总支
辽宁省
中国医科大学附属盛京医院党委
大连医科大学附属第一医院援鄂医疗队
中国医科大学附属第四医院第四批援鄂医疗队
沈阳市交通运输局共产党员突击队
沈阳市铁西区霁虹街道明朗社区党委
大连瑞光非织造布有限公司党支部
大连市城乡建设投资集团有限公司
辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）新闻部
辽宁监狱援鄂女警队临时党支部
沈阳桃仙国际机场股份有限公司党委
吉林省
吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）党委
吉林大学第一医院党委
长春中医药大学附属医院党委
长春市疾病预防控制中心
吉林市中心医院党委
黑龙江省
黑龙江省援鄂指挥部前方指挥部临时党委
哈尔滨医科大学
黑龙江省交通投资集团有限公司党委
黑龙江省公安厅高速公路交通管理局
黑龙江省疾病预防控制中心
哈尔滨市传染病院党委
齐齐哈尔市第一医院
牡丹江市康安医院
大庆市龙凤区三永街道澳龙社区党支部
绥化市公安局
上海市
上海援鄂医疗队临时党委
上海市疾病预防控制中心党委
上海市医疗急救中心
上海市公共卫生临床中心
上海市中小学在线教育工作团队
复旦大学附属儿科医院
上海交通大学医学院附属瑞金医院
上海市公安局数据处
上海联影医疗科技有限公司武汉一线抗疫团队
锦江国际（集团）有限公司党委
上海机场（集团）有限公司
上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组疾控组
浦东新区派驻机场疫情防控工作组临时党支部
黄浦区外滩街道宝兴居民区党总支
长宁区人民政府虹桥街道办事处
江苏省
江苏省支援湖北医疗卫生队
江苏省卫生健康委员会
南京市第二医院（江苏省传染病医院）党委
南京禄口机场海关
无锡市第五人民医院
徐州市传染病医院
常州市卫生健康委员会
苏州市涉外疫情防控专班
南通市崇川区和平桥街道北濠东村社区党委
灌云县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室
盐城市公安局机关党委
扬州市广陵区头桥镇党委
镇江市疾病预防控制中心
泰州市疾病预防控制中心
宿迁市第一人民医院党委
浙江省
杭州市健康码平台开发运行专班
宁波市北仑区大碶街道灵峰社区党委
温州医科大学附属第一医院新冠肺炎救治团队
嘉善县天凝镇新联村党总支
振德医疗用品股份有限公司
温岭市太平街道锦园社区党委
浙江省援荆门抗疫前方指挥部临时党委
浙江省公安厅情报指挥中心
浙江大学医学院附属第一医院党委
浙江大学医学院附属第二医院重症救治医疗队（援鄂）
浙江大学医学院附属邵逸夫医院援助湖北荆门医疗队
浙江英特物流有限公司
浙江省援武汉抗疫前方指挥部临时党委
浙江省疾病预防控制中心
浙江省人民医院
安徽省
安徽支援湖北医疗队第三批医疗队临时党支部
中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）党委
合肥市包河区烟墩街道滨湖明珠社区党委
安徽民航机场集团合肥新桥国际机场消防护卫部党总支
萧县蓝天救援队党支部
安徽支援湖北医疗队第一批医疗队
安徽省疾病预防控制中心
安徽医科大学第一附属医院
安徽省公安厅治安警察总队
安徽监狱援鄂抗疫工作队临时党支部
福建省
福建省卫生健康委员会
福建省疾病预防控制中心
福建省立医院党委
福建省福州结核病防治院党委
厦门市新型冠状病毒感染肺炎定点救治医院（厦门大学附属第一医院杏林分院）临时党委
福建省公安厅治安管理总队
厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心
厦门航空有限公司党委
福鼎市公安局交通警察大队党支部
福建圣农集团党委
江西省
江西省援鄂医疗队
江西民政系统驰援湖北工作队
南昌大学第一附属医院重症医学科党支部
江西省疾病预防控制中心疾病控制检验所
江西省公安厅科技信息化总队党支部
九江市卫生健康委员会党委
江西海福特卫生用品有限公司
赣州市章贡区赣江街道钓鱼台社区党委
江西建工第二建筑有限责任公司
南昌昌北机场海关党总支
山东省
山东省援助湖北医疗队
山东省卫生健康委员会
山东省公安厅治安警察总队
山东省医疗器械产品质量检验中心
山东省胸科医院党委
济南市市中区杆石桥街道乐山小区社区综合党委
青岛国际机场集团有限公司党委
北大医疗鲁中医院
临沂市人民医院感染科党支部
菏泽市疾病预防控制中心第二党支部
河南省
郑州圆方集团党委
洛阳市涧西区天津路办事处电厂新村社区党委
安阳市疾病预防控制中心微生物检验科
河南亚都实业有限公司
濮阳市第五人民医院临时党委
南阳市疾病预防控制中心检验科
商丘市立医院党委
信阳市光山县人民医院
周口市淮阳区在京务工创业人员党支部
驻马店市平舆县卫生健康体育委员会
河南广播电视台新闻对外联络部重点报道组
河南大学抗体药物开发技术国家地方联合工程实验室
河南公安支援随州工作队党总支
河南省人民医院党委
河南省疾病预防控制中心应急办公室
湖北省
武汉儿童医院新生儿内科
武汉市汉口医院发热门诊
武汉市中医医院肺系病科
武汉市疾病预防控制中心病原生物检验所
武汉市肺科医院党委
武汉市第一医院重症医学科
武汉市武昌医院
泰康同济（武汉）医院
武汉市金银潭医院
武汉市江夏区第一人民医院
武汉市江汉方舱医院临时党委
湖北省楚商联合会
武汉市武昌区中南路街道百瑞景社区居民委员会
武汉市青山区工人村街青和居社区党总支
武汉市洪山区珞南街道广八路社区居民委员会
武汉市建设工程安全监督站党支部
武汉市消防救援支队
卓尔控股有限公司党委
武汉市汉阳市政建设集团有限公司
中百仓储总部第五党支部
武汉地产集团东方物业管理有限公司
襄阳市疾病预防控制中心
襄阳市中心医院党委
襄城区庞公街道闸口社区
宜昌市第三人民医院党委
枝江市马家店街道办事处白家岗村村民委员会
宜都市陆城街道锦江社区第六党支部
鄂东医疗集团市中医医院（市传染病医院）党委
黄石市疾病预防控制中心
十堰市公安局
十堰市疾病预防控制中心党委
荆州市疾病预防控制中心党委
荆州市公安局沙市区分局胜利街派出所“疫区冲锋队”
洪湖市消防救援大队
荆门市第一人民医院
京山市罗店镇马岭村党支部
鄂州市中心医院党委
大悟县中医医院党总支
孝感市公安局交通警察支队
孝感市第一人民医院
英山县人民医院党委
稳健医疗（黄冈）有限公司
黄冈市生态环境保护综合执法支队
咸宁市疾病预防控制中心党总支
咸宁市第一人民医院
随州市中心医院党委
恩施土家族苗族自治州中心医院党委
恩施土家族苗族自治州疾病预防控制中心
仙桃市彭场第四联合党支部
天门市疾病预防控制中心
潜江市中心医院
神农架林区疾病预防控制中心
湖北省经济和信息化厅医用物资保障专班
湖北省疾病预防控制中心卫生检验检测研究所
湖北省中西医结合医院党委
华中科技大学同济医学院附属同济医院
华中科技大学同济医学院附属协和医院党委
武汉大学人民医院（湖北省人民医院）
武汉大学中南医院医学检验科党支部
中南建筑设计院股份有限公司党委
湖南省
长沙市第一医院
株洲市公安局科技与信息化管理支队党支部
洞口县雪峰街道双联村党总支
临湘市党委
常德市疾病预防控制中心党总支
永州市中心医院新冠肺炎救治中心
怀化市第一人民医院党委
湖南省卫生健康委员会
中南大学湘雅医院
中南大学湘雅二医院
湖南省公安厅治安管理总队
湖南广播电视台卫视频道
长沙黄花国际机场疫情防控联合指挥部
湖南省高速公路集团有限公司
湖南永霏特种防护用品有限公司党支部
广东省
广州市第八人民医院党委
深圳市福田区香蜜湖街道侨香社区
珠海市香洲区拱北街道工委
惠州市中心人民医院
东莞市卫生健康局
中山市危急重症生命支持ECMO救治组
江门市盈丰智能装备有限公司
佛山市疾病预防控制中心
广东支援湖北应对新冠肺炎疫情医疗队临时党委
南方医科大学南方医院
中山大学附属第三医院
广东省疾病预防控制中心党委
广东省公安厅科技信息化总队
广州中医药大学第二附属医院（第二临床医学院、广东省中医院、广东省中医药科学院）党委
广州白云国际机场股份有限公司党委
广西壮族自治区
南宁市第四人民医院党委
广西壮族自治区人民医院邕武医院
广西壮族自治区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
国家（海上）紧急医学救援队
上汽通用五菱汽车股份有限公司党委
崇左市公安局
永福县永福镇党委
广西壮族自治区疾病预防控制中心党委
东兴市商务和口岸管理局党支部
广西壮族自治区南宁监狱
海南省
海南省人民医院重症医学科党支部
海南省疾病预防控制中心检验检测所党支部
欣龙控股（集团）股份有限公司党委
三亚凤凰国际机场有限责任公司党委
中华人民共和国海口海关美兰机场海关
重庆市
重庆市公共卫生医疗救治中心党委
渝北区疾病预防控制中心
重庆市公安局交通巡逻警察总队交通监控指挥中心
万州区牌楼街道石峰社区居委会
石柱土家族自治县西沱镇党委
重庆广电集团（总台）融媒体新闻中心
重庆市经济和信息化委员会医药产业处党支部
重庆市渝北区机场疫情防控联动组临时党支部
重庆城市交通开发投资（集团）有限公司
重庆市固体废物管理中心党支部
四川省
四川省医学科学院（四川省人民医院）援鄂医疗队
四川大学华西医院
成都红旗连锁股份有限公司
四川省公安厅应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部
四川省疾病预防控制中心党委
四川省卫生健康委员会
四川航空股份有限公司党委
成都市公共卫生临床医疗中心党委
巴中市巴州区西城街道后坝社区党委
自贡市疾病预防控制中心党委
贵州省
贵州省卫生健康委员会新冠肺炎疫情防控指挥中心
贵州省将军山医院临时党委
贵州医科大学附属医院国家紧急医学救援队（贵州）支援湖北疫情医疗队临时党支部
贵州省委办公厅省委总值班室
贵州广播电视台融媒体中心党总支
贵州省公安厅技术侦察总队党总支
毕节市公安局
贵州省机场集团有限公司
贵阳市城市建设投资集团有限公司
贵州省贵商总会
云南省
中共云南省委宣传部新闻处
云南省工业和信息化厅食品药品工业处
云南省公安厅
云南省交通运输厅新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室
云南省卫生健康委员会
云南省疾病预防控制中心急性传染病防制所党支部
昆明市疾病预防控制中心
勐腊县公安局法制出入境党支部
临沧市人民政府外事办公室党支部
昆明长水国际机场有限责任公司党委
西藏自治区
西藏自治区第三人民医院党委
拉萨市公安局
日喀则市吉隆县吉隆镇卫生院
山南市乃东区泽当街道嘎玛庆社区党支部
昌都市疾病预防控制中心
陕西省
西安交通大学第一附属医院党委
西安市第八医院党委
陕西省疾病预防控制中心党委
西安咸阳国际机场股份有限公司党委
西安市胸科医院
西安急救中心
西安市疾病预防控制中心
西安市公安局特警支队
西安咸阳国际机场新冠肺炎疫情联合防控指挥部
渭南市临渭区党委
甘肃省
甘肃省卫生健康委员会疾病预防控制处党支部
兰州市肺科医院党委
兰州新区公安局中川东区派出所党支部
兰州市城关区白银路街道正宁路社区党委
甘肃蓝康医疗器械科技有限公司
青海省
青海赴湖北医疗和护理队
青海省传染病专科医院（青海省第四人民医院）党委
青海省红十字会赴武汉救护转运队临时党支部
西宁市城北区火车西站街道盐庄社区党总支
海东市化隆县新冠肺炎疫情防控处置指挥部
宁夏回族自治区
宁夏回族自治区支援湖北第一批医疗队临时党支部
宁夏回族自治区第四人民医院党委
宁夏回族自治区公安厅出入境管理总队党支部
宁夏建设投资集团有限公司党委
宁夏回族自治区红十字会备灾救灾中心
新疆维吾尔自治区
新疆维吾尔自治区第三批支援湖北医疗队（自治区人民医院重症救治医疗队）临时党总支
新疆维吾尔自治区第六人民医院党委
哈密市星星峡防疫指挥部临时党委
伊犁哈萨克自治州新华医院
乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路街道办事处长春北路社区居民委员会
新疆生产建设兵团援鄂医疗队临时党总支
新疆生产建设兵团第六师医院
新疆生产建设兵团疾病预防控制中心
新疆九鼎农业集团有限公司党委
石河子市东城街道四十号小区社区居民委员会
中央单位
国家监委专项工作组临时党支部
中央办公厅通信局电视会议处
中央组织部组织二局（基层办）二处
中央宣传部新闻局（工作专班）党支部
中央网信办应急值班团队
中华全国总工会国际交流中心客务部
国务院办公厅秘书三局五处
国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司党支部应急管理处党小组
教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室
中国生物技术发展中心战略与政策处
公安部情报指挥中心（应对新冠肺炎疫情工作领导小组综合信息组）党委
民政部慈善事业促进和社会工作司慈善组织处
司法行政系统援鄂干警临时党委
财政部社会保障司卫生健康处
人力资源和社会保障部就业促进司就业服务处
长江航运总医院抗疫一线临时党支部
退役军人事务系统医疗队临时党支部
湖北省地震局抗疫党员下沉突击队
国务院国资委医疗物资专项工作组办公室
首都机场海关卫生检疫工作组
国家税务总局武汉市武昌区税务局
国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心审评六部
北京国联同利物业管理中心
中国工程院应对疫情专项工作组
国务院扶贫办综合司督查处
中国铁路武汉局集团有限公司汉口车站
中国铁路北京局集团有限公司北京西站
中华人民共和国上海机场出入境边防检查站
北京首都国际机场股份有限公司航站楼管理部
中国中医科学院西苑医院
中国中医科学院广安门医院
国家援鄂抗疫中医医疗队（北京中医药大学东直门医院、东方医院）
北京协和医院党委
中国疾病预防控制中心（新冠肺炎应急响应防控技术组）机关一党总支五党支部
中日友好医院国家援鄂医疗队第一临时党支部
北京大学第一医院援鄂抗疫国家医疗队
北京大学人民医院援鄂抗疫国家医疗队
北京大学第三医院援鄂抗疫国家医疗队
北京医院援鄂抗疫国家医疗队
国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组综合组
中央广播电视总台疫情防控武汉一线报道组临时党总支
人民日报社湖北分社
新华社武汉前方报道团
光明日报社总编室（抗击疫情综合报道组）
经济日报社疫情防控前方报道组临时党支部
中央企业
中国建筑第三工程局有限公司党委
国机集团国机智能科技有限公司口罩机事业部临时党支部
国药集团中国生物技术股份有限公司党委
国药集团中国国际医药卫生有限公司
新兴际华集团际华三五零二职业装有限公司党委
通用技术集团中国医药健康产业股份有限公司
华润集团华润武钢总医院
中国石化燕山石化公司合成树脂厂
中航集团中国国际航空股份有限公司飞行总队
东航集团中国东方航空股份有限公司上海飞行部党委
南航集团中国南方航空股份有限公司飞行总队B777机队
中国宝武集团宝钢股份武汉钢铁有限公司气体公司
中核集团北京原子高科金辉辐射技术应用有限责任公司
中国电信武汉分公司
航天科工苏州江南航天机电工业有限公司
中国电科疫情防控大数据攻关团队
国家电网湖北省电力有限公司武汉市江夏区供电公司党委
中国船舶集团第八研究院鹏力科技集团
中国联通大数据公司
中国移动湖北有限公司武汉分公司
中国石油湖北武汉销售分公司宏图大道加油站
招商局集团“灾急送”应急物流志愿服务队
中国电子国家重点医疗物资保障调度平台和重点行业产业链供需对接平台项目组
东风公司东风畅行科技股份有限公司
中国节能中节能生态环境科技有限公司党委
中国人民解放军、中国人民武装警察部队
陆军后勤部卫生局
解放军32298部队呼吸内科
陆军军医大学第一附属医院感染病科党支部
南部战区海军第二医院党委
海军军医大学海军医学系生物医学防护教研室
解放军95655部队51分队
解放军95118部队53分队党支部
解放军95829部队医院
火神山医院临时党委
火神山医院超声诊断科
火神山医院重症医学二科（联勤保障部队支援火神山医院医疗队）
火神山医院感染一科一病区（陆军军医大学支援火神山医院医疗队）
火神山医院感染二科一病区（海军军医大学支援火神山医院医疗队）临时党支部
火神山医院感染三科二病区（空军军医大学支援火神山医院医疗队）
火神山医院感染四科一病区（无锡联勤保障中心支援火神山医院医疗队）
火神山医院感染五科二病区（桂林联勤保障中心支援火神山医院医疗队）
火神山医院感染六科一病区（西宁联勤保障中心支援火神山医院医疗队）
火神山医院感染七科二病区（沈阳联勤保障中心支援火神山医院医疗队）
火神山医院感染八科二病区（郑州联勤保障中心支援火神山医院医疗队）
武汉泰康同济医院重症医学一科（陆军军医大学支援武汉泰康同济医院第一医疗队）临时党支部
武汉泰康同济医院第九片区（武警部队特色医学中心支援武汉泰康同济医院第一医疗队）
武汉泰康同济医院感染二科（陆军军医大学支援武汉泰康同济医院第二医疗队）
武汉泰康同济医院感染三科（新疆军区支援武汉泰康同济医院医疗队）
武汉泰康同济医院感染五科（陆军第八十一集团军支援武汉泰康同济医院医疗队）
武汉泰康同济医院感染六科（沈阳联勤保障中心支援武汉泰康同济医院医疗队）
武汉泰康同济医院感染八科（无锡联勤保障中心支援武汉泰康同济医院医疗队）
武汉泰康同济医院感染九科（桂林联勤保障中心支援武汉泰康同济医院医疗队）
武汉泰康同济医院感染十二科（武警部队特色医学中心支援武汉泰康同济医院第二医疗队）
武汉泰康同济医院感染十七科（联勤保障部队支援武汉泰康同济医院医疗队）
湖北省妇幼保健院光谷院区感染一科（海军军医大学支援湖北省妇幼保健院光谷院区医疗队）
湖北省妇幼保健院光谷院区感染二科（空军军医大学第一附属医院和空军第九八六医院支援湖北省妇幼保健院光谷院区医疗队）临时党支部
湖北省妇幼保健院光谷院区感染六科（南部战区海军支援湖北省妇幼保健院光谷院区医疗队）
湖北省妇幼保健院光谷院区感染七科（海军第九七一医院支援湖北省妇幼保健院光谷院区医疗队）
湖北省妇幼保健院光谷院区感染十科（东部战区空军医院支援湖北省妇幼保健院光谷院区医疗队）
湖北省妇幼保健院光谷院区感染十二科（西部战区空军医院支援湖北省妇幼保健院光谷院区医疗队）
湖北省妇幼保健院光谷院区感染十四科（解放军96604部队医院支援湖北省妇幼保健院光谷院区医疗队）
湖北省妇幼保健院光谷院区接诊中心（战略支援部队支援湖北省妇幼保健院光谷院区医疗队）
湖北省妇幼保健院光谷院区勤务保障队（联勤保障部队支援湖北省妇幼保健院光谷院区勤务保障队）
联勤保障部队第九〇一医院感染科
联勤保障部队第九二六医院感染科
西部战区疾病预防控制中心传染病防控一科
联勤保障部队第九六〇医院呼吸内科
中部战区总医院感染科党支部
中部战区总医院支援武汉市肺科医院医疗队
中部战区总医院急诊医学科
中部战区总医院消化内科
联勤保障部队第九八〇医院疾病预防控制科
联勤保障部队第九九一医院感染科
解放军总医院第一医学中心急诊医学科发热门诊
解放军总医院第五医学中心
解放军总医院第五医学中心感染病医学部党委
解放军总医院卫勤部医疗管理处
解放军疾病预防控制中心
中央军委联合参谋部作战局某处
中央军委后勤保障部卫生局某处
驻湖北部队抗击疫情运力支援队临时党委
云南省西双版纳傣族自治州勐海县打洛镇民兵应急排
军事科学院军事医学研究院某室
武警部队湖北省总队某部机动一中队
武警部队特色医学中心发热门诊临时党支部
《 人民日报 》（ 2020年08月28日 14 版）
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