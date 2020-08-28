前不久，国家主席习近平签署主席令，授予钟南山“共和国勋章”，授予张伯礼、张定宇、陈薇“人民英雄”国家荣誉称号。党中央决定，表彰一批在抗击新冠肺炎疫情斗争中涌现出的先进个人和先进集体。网友评价，“他们是全体中华儿女的榜样，是国家和人民的功臣”。中华民族的精神家园，因为一大批抗击新冠肺炎疫情先进典型的脱颖而出更显璀璨。

受表彰的功勋模范人物，正是这样为国为民鞠躬尽瘁的抗疫英雄。不管是面对非典还是新冠，钟南山都义无反顾逆行出征，始终在党和人民最需要的地方冲锋陷阵。已经84岁高龄的他本可以休息，但他仍觉重担在肩，必须主动担当。争分夺秒研制疫苗，面对危险绝不退缩，陈薇的理由再简单不过：“穿上这身军装，一切都是我应该做的。”张伯礼屡次进入隔离病房亲自为患者会诊，劳累过度摘除胆囊仍不离抗疫工作。身患渐冻症的张定宇，得知妻子不幸感染新冠肺炎，仍忍痛坚守抗疫一线、连续奋战30多天，带领医护团队救治数千名患者。人们感动于抗疫英雄“愿得此身长报国”的忠诚，敬佩于抗疫英雄“越是艰险越向前”的担当，铭记下抗疫英雄“散作甘霖润九州”的奉献。

鲁迅说：“我们从古以来，就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。”当世所罕见的新冠肺炎疫情汹汹来袭，舍小家为大家、讲忠诚敢牺牲、乐奉献能付出的崇高品质在无数人身上得到体现。从医疗和科研战线的逆行者，到坚守在社区村镇疫情防控一线的执勤者，再到风雨无阻保障人民群众基本生活的服务者，都有一个共同的特点，那就是立足平凡的工作岗位，展现出不计得失、不惧风险、不怕辛苦的高尚品格，成就了守护人民健康安全的不平凡业绩。钟南山等功勋模范人物，是所有抗疫英雄的杰出代表，他们的优秀品质，成为中华儿女众志成城、不畏艰险、愈挫愈勇的民族品格的生动展示。

一位英雄就是一个标杆，一群英雄就是一片高原，榜样的力量是无穷的、永恒的。国家勋章和国家荣誉称号是国家最高荣誉，不仅是获奖者个人的荣耀，也凝结着全国人民的感佩与热望，记录着中国人民、中华民族的奋斗与坚强。党和国家褒奖抗疫英雄，就是要强化对抗疫英雄的国家尊崇与民族记忆，就是要弘扬他们忠诚、担当、奉献的崇高品质，营造见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的社会氛围。伟大时代呼唤伟大精神，崇高事业需要榜样引领。英雄模范精神越光大，我们的国家就越有力量，我们的事业就越辉煌。扬起信念风帆、树立模范标杆，让社会主义核心价值观蔚然成风，让新气象新作为不断展现，就一定能汇聚起实现“两个一百年”奋斗目标的磅礴力量。

“中华民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄辈出的民族，和平年代同样需要英雄情怀。”对于英雄人物和英雄精神，最好的学习是践行，最好的致敬是传承。在祖国辽阔的大地上，在各行各业的岗位中，无数赤胆忠心的英雄人物正在涌现，无数可歌可泣的英雄故事正在发生。每个人虽然岗位、行业不同，能力、水平各异，但只要心怀英雄梦、争做英雄事，就能在平凡岗位上创造不平凡的业绩。人人崇尚英雄，人人争做英雄，人人亦皆可成为英雄。英雄的中国人民，必将创造更新更大的中国奇迹。

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 04 版）