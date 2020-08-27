点菜新公式 止了浪费减了垃圾

“您7位可以点我们的套餐。如果单点，我建议您点5到6个菜就可以了，不够再加。”晚上7点多，全聚德烤鸭店前门店迎来晚餐高峰。一桌客人正在看菜单准备点餐，餐厅的“制止浪费监督员”马树彬迎上前，主动帮客人合理点餐。“对对，不浪费！”客人愉快地接受了建议。

这是记者近日跟随东城区前门街道综合行政执法人员来到前门大街对餐饮单位进行检查时看到的一幕。

全聚德烤鸭店前门店，工作人员带领执法队员直奔后厨，对餐厨垃圾等分类垃圾桶仔细检查，查看是否有垃圾混放行为。餐厅业务经理周杰介绍，目前该餐厅设置了9处垃圾桶，各部门垃圾实行“谁设置谁负责”的制度，严格要求各部门一天检查4遍垃圾分类情况。

当打开一个绿色的厨余垃圾桶时，执法队员发现桶内只有小半桶垃圾，并没有装满。按说晚餐高峰，餐厨垃圾应该不少，“你们是还有其他餐厨垃圾桶吗？”城管队员询问道。

餐厅业务经理周杰解释，自从餐厅开展制止餐饮浪费的行动以来，厨余垃圾量已经明显减少。“垃圾量比以前减少了三分之一以上。之前三桶垃圾，现在也就两桶。”周杰拿出餐厅的菜单，“这是我们新做的菜单。为减少浪费，增加了小份菜和一人食烤鸭套餐。”目前，全聚德已大幅调整菜品品种和价格。小份菜量少，价格也要便宜三分之一以上，不仅让顾客可以品尝到更多菜式，还可以达到适量消费，避免剩菜的目的。而且，小份菜不仅堂食提供，美团、饿了么线上外卖也均有小份菜和单人套餐供应。

餐厅大堂也设置了五位“制止浪费监督员”，佩戴胸牌，对餐厅内的浪费情况主动劝阻。点菜前提醒顾客适量，餐后也会主动提醒顾客打包带走。

来自福建的李先生一家刚刚吃完饭正在打包，李先生很认可餐饮节约的倡议。他告诉记者，自己小时候也过过苦日子，现在的孩子虽然生活条件好，吃穿不愁，但家长还是要以身作则养成节约的好习惯。

“以前客人点菜喜欢n+1的形式，比如五个人就餐会点六七个菜，生怕不够，或点少了没面子。但现在，我们倡导点菜n-1，五个人点四个菜就可以了，或者以点小份菜为主，避免浪费。”周杰说，自从节约措施推出后，很受客人欢迎，垃圾也从源头减量，明显减少。

随后，执法队员前往旁边的都一处餐厅检查。餐厅经理孟令宏介绍，该餐厅也开展了多项合理点餐的举措。

比如他们推出了“什锦烧麦”，就是将餐厅里点击率最高的四种烧麦放在一起，客人点一份就能尝到4种口味。一经推出，就备受欢迎。另外，他们在早餐也推出了“半笼烧麦”，将一笼8个减为一笼4个，更适合早餐需求。现在，餐厅每天能减少厨余垃圾四分之一以上。

前门执法队员燕伟陈介绍，根据《北京市文明行为促进条例》规定，执法部门鼓励市民朋友和社会单位参与垃圾减量，反对餐饮浪费，践行“光盘行动”。

据了解，执法部门将“三类场所”疫情防控常态化检查、垃圾分类执法与对餐饮企业杜绝浪费的倡议提醒结合起来，鼓励餐饮企业实行分餐制、公勺公筷制和打包制度，践行健康用餐新风尚。(记者 金可)