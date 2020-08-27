让小碗菜半份菜成为时尚

“遏制餐饮浪费”话题持续火热，社会倡导节约的势头很足。不过在实践过程中，大家还是多少能感受到一些现实阻力，“碗太大”便是其中之一。

在全国很多地方特别是北方地区，无论商家还是消费者都习惯于用大碗、上硬菜，待客时“碗大”似乎等同于“面子”，而“光盘”“打包”则显“小气”“寒酸”。这种心理究其来源，很大程度上是物资匮乏年代留下的影响。再说中国人也向来讲究“礼多人不怪”，为显诚意，请客七大碗八大碟，点菜宁可多不可少。久而久之，这种习惯某种程度上也异化为摆阔心理、炫富心态、攀比行为，许多人裹挟其中，即便内心并不认同，也不得不为了“面子”随大流。

吃一半扔一半，这到底是“面子”还是“丢人”？遏制餐饮浪费，确实需要社会文化心理上的反思和重塑。今天，大家的日子都好了，也讲究了，诚意与热情，根本无需通过大盆海碗来表达，不量需点菜，瞎招呼、猛劝饭，倒给人平添心理压力，造成的糟蹋浪费还会让大家尴尬。可以说，无论是从物质水平、饮食结构还是生活节奏来看，“少而精”都是更适合当代人的餐桌文化。

“面子”不在碗大碗小，热情不在“剩宴”与否，道理大家并非不懂，小碗菜、半份菜也提倡过，但为什么“半份菜点着点着又没了”？一则商家的动力不足。小碗菜、半份菜，看似只是对“大碗”减量，但工序与用时不减，若定半价，商家不乐意，定高了，食客又不买账。二则消费者主动性不够，特别是在待客时，怕伤“面子”，也省不了多少钱。

“大碗”换“小碗”，关键还是在养成风气。如果点小碗菜、半份菜的人多了，就算价格降下来，商家也不会没得赚。对于消费者，点“小碗”“半份”则一可避免浪费，二可换取更多品种。这是对商家、消费者、社会都有益的选择，理应大力倡导。习惯是需要培养的，这方面，餐饮业界不妨把目光放长远一点。小碗菜、半份菜应该成为餐饮菜单的标配，也应该成为行业行动。而作为消费者，也不妨放下无谓的“面子”，主动适度点菜、少量多品，让“理性消费为荣、糟蹋浪费为耻”从倡导变为社会共识。

“小碗待客不丢人”“不光盘才丢面子”，持之以恒，方能成风。