落实好常态化防控，应对秋冬季大考就有底气

室内文娱场所有序开放，消费季、电影节等大型活动陆续举办，大中小学生即将开学……随着抗击新冠肺炎疫情取得阶段性胜利，京城全面恢复了往日的人气和活力。

事非经过不知难。从凛冽深冬到微凉夏末，从社会停摆到生机重现，眼下各地的熙来攘往，背后是14亿人的努力与付出。战果来之不易，也和外部环境形成强烈对比。时至今日，全球疫情仍处于高流行态势，新冠肺炎确诊病例数突破第一个一千万，经过了半年多时间；到了第二个一千万，只用了四十余天。作为“震中”的美国始终未能拿出与国力相匹配的防控举措，彻底沦为全球疫情主要输出国。巴西、印度等大国疫情持续暴发蔓延，韩国等则在疫情一度得到控制后出现反弹。总体来看，中国的疫情防控属于一枝独秀，但在全球化背景下很难独善其身。北京作为“国门”，当前和今后一段时期都将面临境外输入压力，风险始终悬于头顶。

新冠病毒的传染源和传播途径隐匿复杂，完全搞清楚的可能性极低，世卫组织认为，人类将与之长期共存。而既有研究表明，冠状病毒在秋冬的传播能力强于春夏。从理论上讲，随着气温降低，大家活动多集中于室内，疫情反弹的风险也在加大。而更值得警惕的是，秋冬本就是流感等呼吸道传染病的高发季节，流感与新冠肺炎在临床表现上不易鉴别，在社交活动、就医环节也容易交叉感染，无疑将进一步加大疫情防控的难度。不利因素客观存在，更敦促我们下好先手棋，打好主动仗。这大半年战疫经验表明，疫情虽来势汹汹，但根本上可防可控，关键取决于社会团结程度和措施落实程度。

经验都是教训换来的，也经过了实践的检验。就北京经验而言，关键是形成了一套“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的防控机制，而全城动员、全民动员又为其运行提供了保障。迎接秋冬季防疫大考，常态化应急防控机制要始终保持“后台运行”，眼下这段平稳时期，正给了我们一个查缺补漏的时间窗口。不论是加快发热门诊、定点医院等设施的建设，还是开展爱国卫生运动，通过“周末大扫除”、垃圾分类等提升公共卫生环境质量，补齐一处短板就相当于为城市增加一道保险。这一过程中，显然还是需要“全民皆兵”，以落实“四方责任”为抓手，铺开一张横向到边纵向到底的防控网络。作为抗疫大多数的广大市民，将勤洗手常通风、按规定戴口罩等“战时”习惯融入日常，适量储备防疫物资、及时接种流感疫苗，重塑自身的卫生习惯和生活方式。

抗击疫情具有复杂性严峻性长期性，也正因为如此，我们在高度重视的同时，也要保持一份心理层面的坚韧从容。凡事预则立，不预则废。用足经验、未雨绸缪，继续全力以赴与病毒做斗争，我们一定会延续趋稳向好的抗疫态势，平稳度过秋冬季大考，健康走向又一个春天。