免备案、直接刷，长三角一体化示范区居民看病更便捷

24日，上海市青浦区、浙江省嘉兴市嘉善县、江苏省苏州市吴江区三地推出了长三角一体化示范区医保一卡通2.0版，示范区内三地居民看病刷医保卡更加便捷。

来自嘉善的杨阿姨，退休后跟女儿一起生活在青浦，因患有高血压，她每个月都要跑几趟医院。“之前我在青浦异地就医时门诊可以直接刷医保卡，但要先备案才能刷卡，而且备案是有有效期的，免不了要多跑几次。现在医保一卡通2.0版可以免备案、直接刷卡，让我感到更方便了。”杨阿姨说。

据悉，在沪苏浙医保部门的协同下，示范区青浦、嘉善、吴江三地医保部门以老百姓“需求度高”“体验感强”“获得感大”的重点项目为突破，通过示范区医保“信息一体化、服务一体化、保障一体化、共享一体化、管理一体化”五个一体化建设试点，打造示范区医保一卡通2.0版，进而促进长三角地区医疗保障服务便捷化，让长三角居民有更多获得感。

上海市医保中心副主任王伟俊表示，目前，青浦、嘉善、吴江三地共有85家医保定点医疗机构已接入门急诊联网结算系统。三地参保人在示范区内看门急诊时，不再需要通过参保地办理备案手续，实现免备案。如需住院，参保人在医院的指导下做自主备案即可，方便快捷。参保人在示范区内异地就诊时，医保待遇与参保地保持一致，真正享受到示范区一体化发展带来的便利共享。

与此同时，个人参保信息查询、出具《参保凭证》、转移接续手续办理、异地就医备案、门诊和住院费用报销等首批9项服务事项已上线，率先实施了跨省统一医保经办服务清单，为示范区居民提供更加便捷高效的医保经办服务。

三地医保部门协同建立了异地就医费用联审互查工作机制，对示范区内异地就医费用进行全领域、全过程和全方位的监管，共同维护医保基金安全。（记者龚雯）