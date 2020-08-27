理性看待衰老干预产业

【科学随笔】

当每个人面临“后半生”时，衰老带来的身体感受和心灵冲击不可避免地让我们产生巨大的恐惧。衰老是诱导阿尔兹海默症、帕金森综合征、冠心病、高血压和糖尿病等的主要危险元素，这些衰老相关疾病都会给老年人的生活带来不便。

然而，21世纪的生物和人工智能并驾齐驱，跨领域技术融合的速度正在加快，这将有可能更好地改善改变老年人医疗与生活质量的现状。人工智能与现代生物学的结合抵抗衰老，则会让精神、身体衰退的老年人被重新定义。目前，手术机器人、老年护理机器人已进入实验或商业化应用阶段，有望在未来缓解全球老龄化带来的医疗需求压力；循环系统智能康复辅具可能为糖尿病等提供信号反馈和精准辅助，满足老年人的康复需求；逐渐兴起的可穿戴检测设备，让人们能时刻关注自身健康状况；随着新兴技术发展，3D打印、5G、物联网系统逐步融入生活，3D打印能够服务于老年人的康复护理。如利用3D打印多孔钽假体技术进行老年关节置换，我国已经率先实现这项技术的临床应用，走在了全球前列。5G网络传输将能记录患者的医学影像和病情，追踪人不同阶段的病史，大数据分析帮助医生精准判断和识别患者老年疾病的可能性和发生。物联网与大数据的结合为实时追踪和监护老年群体，以及老年人生活自理提供了十分有前景的解决方案。

国家经济增长与科技创新为延缓衰老产业提供了巨大潜力，“健康中国”国家战略升级，衰老基础研究日新月异，也让大规模衰老干预技术的产业化应用应运而生。今日的生物医学是最有希望解决社会老龄化、调整经济增长结构的技术之一。

在我国，现依托国家临床医学研究中心及其协作网络，利用“互联网+医疗”优势，多家单位参与搭建老年人多病共患临床大数据综合管理共享平台，旨在共享老年疾病数据及高质量生物样本库，为老年疾病治疗提供有效帮助。不少发达国家和科技公司也积极布局衰老干预产业。例如，德国已建立起数字化医疗部门和系统，将数字健康与老年护理联系起来，医疗服务几乎覆盖全民；丹麦的国家数字健康战略，旨在利用数字医疗基础设施服务于国民健康，其用于医院和医疗门诊的IT系统及不同部门之间的数字通讯在国际领先；亚马逊（Amazon）公司将推出“Amazon Comprehend Medical”项目，进军医疗市场，利用其自主开发的智能软件深度挖掘电子病历系统，更快解读、递送和分析医疗数据。

基础研究向应用转化的速率也在提升。例如，UNITY Biotechnology生物医药公司专注于延缓衰老相关疾病，日前宣布其运用抗凋亡蛋白抑制剂UBX010以清除衰老细胞的方式，在治疗膝盖骨关节炎临床试验中取得了不错的结果。2019年，乔治·丘奇教授的Rejuvenate Bio公司开始对比格犬进行寿命延长研究，计划使用CRISPR基因疗法来“逆转”衰老。他们的目标是将这些研究推向更大的规模，为人类提供预防与治疗年龄相关疾病类似迈出了一步。美国弗吉尼亚联邦大学的实验室通过临床数据及诺贝尔理论指导研发了一款抗衰老转化产品诺维斯，他们通过酶法工艺提纯NAD+（烟酰胺腺嘌呤二核苷酸）前体物质NR（烟酰胺核苷），并在生物合成流程中加入生物活性硫专利技术，提高机体对NR的吸收利用率，而且促使其在细胞内尽快转化成NAD+。

科研转化除了为老年医疗产业服务，干预衰老进程的技术应用在医疗美容行业也格外吃香。例如飞利浦（Philips）公司与飞梭镭射（Fraxel）医疗激光技术（也被称作点阵激光、像素激光）的制造商合作，已经开发并销售了一种能有效减少细纹和改善皮肤纹理的延缓衰老的家用激光设备。韩国科学家Jae-Hong Kim等人在2011年用小鼠脂肪干细胞来治疗皮肤褶皱，并取得了一定的治疗效果。他们在2019年还进一步研究发现脂肪干细胞结合脂肪移植不仅有利于抗皱，还能协同影响胶原合成和组织新血管形成。这一发现对改善皮肤衰老状况（如容貌美观，免疫防御削弱等）具有一定的应用前景。

但需要提醒大家注意的是，尽管研究结果是振奋人心的，但这些技术的长期干预效果和临床应用的尚不明确，仍需要更多时间与实践来求证。

生命科学百花齐放，生物产业百舸争流。虽然干细胞、长寿基因编辑、脑与认知科学等全方位的生物和医疗技术的创新促进了衰老干预产业的发展，生物医学与医药医疗产业的界限也越来越模糊，但是其巨大的市场潜力却也使得一些人在利益诱惑下乘间抵隙。当前，干细胞、基因编辑等技术离医学产业化的成熟应用还有很长的路要走，更不用说在美容医疗产业的应用。我们生活中接触到诸如干细胞活性化妆品、“基因活性成分”化妆品、肽基护肤品等，不少产品属于夸大宣传。更有一些博人眼球的“突破性”“开创性”成果新闻，在产业化中却总是雷声大、雨点小，不禁让人质疑衰老干预研究的价值。

因此，一方面，我们要加强市场的监督和监管，引进稳定资金支持产业化发展，实现衰老干预市场的规范化和标准化。另一方面，要积极开展衰老干预的科学普及，让公众理性看待衰老干预产业，具备一定的科学常识和辨别能力，不要盲目从众。同时，培养衰老干预的专业人才，分门别类地提供预防和治疗衰老相关疾病的指导。

（作者：毕诗佳，系中国科学院动物研究所博士；王俏然，系中国科学院北京基因组研究所硕士；王思，系中国科学院动物研究所副研究员）