“兼顾防疫和发展，不忘沪港合作”

新华社上海8月25日电 （许晓青、王婧媛）尽管上海连日发布高温黄色或橙色预警，但在沪港商依然忙碌。“近阶段，暑热当头，防疫很重要，同时我们也不忘抓紧机会，促进沪港合作。”香港贸易发展局华东、华中首席代表吕剑对记者说。

香港贸发局和上海香港商会等近日组织港企到上海市郊松江区寻觅新商机。松江区是上海高端制造业的主阵地之一，也是长三角G60科创走廊的重要枢纽。为进一步推进沪港共同发展，多家在沪港企牵手松江区，探索更多合作契机。

上海香港商会与长三角G60科创走廊联席会议办公室签署了合作备忘录，双方确立战略合作伙伴关系，将在科技创新、产业发展等领域开展深入对接，共同形成新的发展优势。

上海香港商会会长黄有权表示，松江区拥有先进的制造业，来自香港的优质专业服务机构可与松江企业合作，共同创造更好的管理和体验。他期待，商会未来与松江区在更广阔的领域开展合作。

此前，上海香港商会与香港贸发局共同发起“2020在沪港商创新发展计划”，集中围绕科技创新、商业模式创新和创意设计创新开展，助力在沪港商转型升级，提升竞争力。黄有权介绍，此次签署合作备忘录正是秉承了这一计划的精神。

吕剑表示，在G60科创走廊建设过程中，松江区有着明显的产业特色，香港贸发局的国际网络和平台可为松江企业以及长三角企业所用，期待香港和松江在人工智能、生物医药、影视以及企业国际化等方面务实推动各项合作，为沪港合作开拓更多领域。

在系列活动中，来自金融、地产、法律、咨询等行业近30家港企代表来到松江，参观G60科创走廊规划展示馆、松江城市规划展示馆等，深入了解松江最新产业发展和规划。

多位企业代表就投资意向以及业务发展需求与松江区有关部门进行了交流，并表示期待进一步了解松江，为沪港共同发展助力。

相关座谈及参访活动由上海市人民政府港澳事务办公室、松江区人民政府、香港贸易发展局、上海香港商会共同主办。