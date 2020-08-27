习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示在全国人大代表中引起热议。大家表示，习近平总书记的重要指示为加快推动制止餐饮浪费行为立法进程指明了方向、提供了遵循。法治是解决食物浪费、树立节约新风的重要方式。代表们建议，应明确相关主体责任，积极倡导文明、健康、科学的饮食文化和饮食习惯，实行综合治理，加快建立健全推进防治食物浪费、倡导食物节约的法律制度机制。

把成熟做法上升为法律

“粮食安全是国家发展、社会稳定、国家安全的重要基础。”在粮库工作了40多年的全国人大代表、河北柏乡国家粮食储备库主任尚金锁一直关注着粮食安全问题。“厉行节约反对餐饮浪费，既是弘扬中华民族勤俭节约传统美德的重要举措，也是保障国家粮食安全的迫切需要。加强宣传教育，强化立法保障，以道德和法治的手段建立制止餐饮浪费长效机制，迫在眉睫、势在必行。”尚金锁说，加强爱粮节粮教育，要从娃娃抓起，切实培养节约习惯。要系统总结党的十八大以来各地在整治餐饮浪费现象中的好经验好做法，通过立法把经实践检验成熟的做法上升为法律制度，加大执法力度，刚性兑现奖惩，在全社会营造“爱惜粮食光荣、浪费粮食可耻”的浓厚氛围，将制止餐饮浪费工作进一步推向深入。

全国人大代表、安徽省农业科学院副院长赵皖平认为，虽然吃什么、吃多少是个人的权利，但如果产生大量的资源浪费，就是对社会成本的消耗，威胁到公共利益，这就应该纳入到法律层面规制。要通过立法营造防治餐饮浪费的氛围，要让节约粮食的观念深入到消费者心里。

让管理和整治有法可依

“仓廪实，天下安。粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。节约粮食不能只是一句简单的口号，应该站在国家战略安全的高度重新审视。” 全国人大代表、福建师范大学经济学院院长黄茂兴教授建议：一是分步分层推进节约粮食制止餐饮浪费行为的立法进程。对我国现行与节约粮食、制止餐饮浪费行为有关的法律法规进行全面梳理，深入调研论证，通过多种立法形式，从国家和地方两个层面，对节约粮食制止餐饮浪费行为作出具体明确规定，在粮食食物食品生产、储存、销售及消费等各个环节强化管理，有效减少损失浪费。二是完善约束措施和惩戒机制。对于各种浪费粮食和铺张消费的行为给予界定，制定惩处措施，让监管者的管理和整治能够有章可循，有法可依。同时，积极推动全国各地出台加强节约粮食、制止餐饮浪费、开展光盘行动等配套政策举措，综合治理“舌尖上的浪费”这一不良现象。三是综合施策倡导形成良好的消费风气。法律的生命力在于实施。需要综合运用法律、宣传教育等多种手段，提升国民素质，倡导形成全民节约粮食、杜绝餐饮浪费的良好社会风气，最终形成良性的消费习惯。

民以食为天，餐饮涉及每个人。制止餐饮浪费，是一件移风易俗的事情。“在立法过程中，应该充分征求各方面意见，包括餐饮服务经营者、消费者、外卖平台等等，充分汇集大家的智慧，把顶层设计和问计于民结合起来。”全国人大代表、吉林敦化市大石头镇三道河子村党支部书记谷凤杰说。

规范粮食生产流通全过程

“党政机关、国有企事业单位应当以身作则，自觉抵制铺张浪费。”全国人大代表、陕西省律师协会副会长方燕说，除了餐饮浪费，还要高度重视粮食收购、加工、运输、仓储等环节的浪费。为了减少浪费，节约粮食，规范粮食生产、运输和储存管理，建议加大农村储粮科技投入，用科技手段介入粮食流通的每一个环节，稳步推进我国仓储和运输技术的进步。督促相关部门和企业严格粮食加工标准，为粮食生产、运输、储存相关企业制定奖惩制度，将粮食损耗量纳入企业考核目标。

全国人大代表、天明集团董事长姜明说，要用实际行动践行节约粮食、杜绝浪费的理念。“立法制止餐饮浪费，要把各地各部门已有的好的经验做法制度化，使其更具有刚性约束力，成为全社会共同遵循的规则。”姜明说。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 18 版）