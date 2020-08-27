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街头问诊让普通人受益

本报驻埃及记者  周  輖

2020年08月27日08:25 来源：人民网－人民日报

“如果需要医疗咨询，请拦下我的车。”在也门首都萨那，一辆越野车后窗玻璃上的标语引人注目，标语旁还配有一个戴着方框眼镜的医生卡通形象。这辆车每天都会在大街小巷缓慢行驶，当有需要帮助的人向其挥手时，车主哈吉便会停下车，戴上口罩、手套，拿出纸笔，下车询问病情、进行诊断，并提出治疗方案。

28岁的哈吉是萨那一家医院的医生，抗击新冠肺炎疫情期间，除了每天奋战在医疗一线，他还利用工作之余以各种方式免费为民众问诊看病。也门连年战乱，不仅造成数百万人流离失所，生活物资匮乏，更是让医疗卫生系统处于崩溃边缘。许多医院被摧毁，大量医护人员流失，只有一半的医疗机构勉强维持运转。霍乱、疟疾、登革热以及突如其来的新冠肺炎疫情，早已让当地医疗卫生系统不堪重负。也正因为如此，哈吉的街头免费诊疗受到当地居民的欢迎。

在停车问诊的同时，哈吉的手机不时响起，这是有人打来电话描述自己的病情，希望得到建议。哈吉说，在社交媒体上，越来越多的医生正利用业余时间为网友提供问诊咨询，自己一开始也是通过手机和网络平台为患者提供帮助的。但当哈吉意识到极度贫困的人甚至无法通过网络和电话求助时，他毅然决定前往街头问诊。如今，街边向他问诊咨询的人越来越多，每天在线上线下还要回应30多个咨询。哈吉表示，“希望通过自己的力量，尽可能为大家提供帮助”。

哈吉的善举让他成为当地的“名人”。当他的车在路上经过时，许多人都会友善地跟他打招呼。居民哈塔米说：“现在许多人尤其是贫困人群很难到医院接受治疗，哈吉的免费问诊让我们受益。”

（本报开罗8月26日电） 

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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