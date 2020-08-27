节约粮食 国家机关在行动

开栏的话

习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

国家机关如何带头示范、厉行节约？在外点餐，如何避免浪费？勤俭家风如何传承？爱粮节粮的好习惯怎样养成？本版今起推出“爱粮节粮 从我做起”系列报道，走访国家机关、餐饮企业、学校、社区、家庭和行业协会，探索爱粮节粮的好经验、好做法，敬请关注。

近日，中央和国家机关工委发出公开信，倡议中央和国家机关广大干部职工迅速行动起来，坚决贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，坚持党员领导干部率先垂范，在厉行节约、反对浪费特别是餐饮浪费上走在前、作表率。爱粮节粮、厉行节约，国家机关有哪些好做法、好机制？记者日前对农业农村部、国家信访局和由国家机关事务管理局提供后勤保障服务的国家国际发展合作署进行了走访。

农业农村部：

创新供餐思路

体验农事活动

“行啦，就打这些，不够再添”“吃不了这么多米饭，帮我少盛点儿”……走进农业农村部食堂，职工们按需取餐，秩序井然。取完餐入座，每张桌子上都摆放着“适量取餐 避免浪费”的温馨提示牌。

“粮食来之不易。在保障员工日常营养的基础上，也要努力减少餐饮各个环节的浪费。”农业农村部机关服务局餐饮部门负责人坦言，这不仅需要强化用餐者的节粮意识，也要通过加强食堂后厨的创新意识、提升精细化管理水平，促进食材物尽其用。比如，食堂每天制作的豆腐会产生大量豆渣。厨师就把这些豆渣以及做菜剩下的芹菜叶等利用起来，掺在杂粮中，做成特色窝窝头。“既充分利用了厨房边角料，又营养健康，这样的小点心很受大家欢迎”。此外，厨师们在制作中努力做到咸淡适宜，尽量照顾到大部分人的口味，让用餐者吃好吃完。根据不同时间就餐人数的不同，食堂在供餐量上灵活机动，并采用小锅炒制，随缺随补，有效减少了浪费。

今年6月，农业农村部机关党委组织青年党员干部赴河北赵县参加“三夏”生产田间日活动。“这是部门每年的传统活动了。脚底沾有泥土，心里才有真感悟。”农业农村部直属机关团委书记薛瑞宁介绍，在现场，许多青年党员干部体验了夏粮机械化收割测产、秸秆打捆等一系列农事活动，对爱粮节粮有了更加深刻的认识。

除了农事体验，农业农村部机关党委每年春节都组织干部职工回乡调研，深入“三农”基层，聆听老乡声音。今年上半年，他们还在部系统开展了“最美家书”征集活动，“勤俭节约”“农事艰辛”正是许多家书中频频提及的字眼。

“作为‘三农’工作者，重视粮食是本职，爱惜粮食是本分，节约粮食是本色。”农业农村部机关服务局副局长王志强说，单位不少干部、职工从小在农村长大，见证了从解决温饱到吃得饱，再到吃得好的历程。农业生产中强调颗粒归仓，反映到生活里，那就是“一粥一饭，当思来之不易”。大家都表示，要落实部领导关于餐饮工作的要求，推进餐饮服务工作规范化、标准化、信息化、精细化和专业化，做到节约粮食、反对餐饮浪费。

在农业农村部一些司局办公室的窗台上，摆放着辣椒盆栽。这是干部职工们在工作之余栽植的。从种子到果实，看到辣椒从青变红，他们在一点一滴中感悟着节约粮食的真谛。

国家信访局：

优化餐饮服务

强化考评奖罚

为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，国家信访局近日召开党组会传达学习，并进行专题研究。党组要求，要坚决落实习近平总书记的重要指示精神，切实做到厉行节约，反对浪费。

“制止餐饮浪费，是一个系统性全流程环节，不能仅在‘吃’上厉行节俭，也要在‘制作’‘采购’等方面下功夫。”国家信访局机关服务中心服务处处长张丁根说，2007年国家信访局针对机关食堂实行了全委托式的社会化保障，只提供场所和设备。采购、加工、制作等餐饮环节，都由专业的餐饮公司完成。

张丁根介绍，这样的做法有两大优势：首先，这些专业餐饮公司在北京有50多家团餐服务点的规模效应。他们通过集中采购可进一步降低采购成本，提高效益。其次，这些专业餐饮公司有丰富的服务经验，在严格的合同标准预算控制下，能倒逼他们采取更精细化的管理，优化餐饮服务的各个环节。

不仅如此，国家信访局机关服务中心制作了“餐饮管理工作日记”，逐日记录跟踪餐饮采购、消耗等情况，做到日提醒、周讲评、月考核，针对发现的浪费问题及时纠正。为加强监管，进行“阳光餐饮”改造，在加工间、库房、餐厅、残食桶等处加装摄像头，全程监控，并联通到管理人员手机上，24小时监管，及时曝光制止浪费现象。

张丁根说：“厉行餐饮节约，需要强化考评，做到奖罚分明，才能发挥激励机制。”国家信访局按照中央和国家机关爱卫办创建“健康食堂”的要求，制定“餐饮服务百分制考评细则”，其中制止浪费是一个重要环节，并规定餐饮公司在日常工作中能够自觉执行节能减排规定、作出贡献的给予加分。职工在食堂就餐，做到“光盘行动”的才能带走水果或酸奶。

如何让“杜绝浪费、节约粮食”的理念内化于心、外化于行？对此，国家信访局也有妙招。“我们在机关内部成立了‘伙食管理委员会’，通过互助共勉的方式，加强教育宣传，树立职工正确的用餐理念。”张丁根介绍，餐饮工作关系到广大职工的切身利益，为方便沟通协调，做到大家的食堂大家管，“伙食管理委员会”会定期召开会议，征求餐饮服务意见，研究制止浪费问题。

他们近期进行专题研究，向全体干部职工发出“厉行节约，反对浪费，坚决制止餐饮浪费行为。合理取餐，光盘行动，自觉增强勤俭节约意识”的倡议，在餐厅张贴“对粮食安全还是始终要有危机意识”“珍惜粮食、远离浪费”“取之有度、用之有节”等宣传画或提示牌，大力营造节约用餐氛围。他们还准备定期组织吃“红米饭、南瓜汤”类简餐，提高职工思想认识。

国家机关事务管理局：

加强部门联动

按需采购配餐

舀起一勺鸡蛋羹，国家国际发展合作署干部赵福涛顿了顿，最后只放了小半勺进餐盘，“勤拿少取，避免浪费。”说着，他又夹了一个拳头一半大小的馒头，“现在馒头只有原来的1/3，不用担心吃不完了。”

“践行节约、拒绝浪费，你是榜样”“勤俭是我们的传家宝，什么时候都不能丢掉”……在国家国际发展合作署机关食堂入口处、取餐区、餐桌、墙壁等醒目位置，都能见到由国家机关事务管理局制发的倡导节约牌板。

作为2018年机构改革后新组建的部门，国家国际发展合作署不再设立机关服务局，后勤保障服务由国家机关事务管理局统一提供。为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚决制止餐饮浪费行为，连日来，国家机关事务管理局驻国家国际发展合作署工作组（以下简称“驻点工作组”）通过宣传教育、部门联动、科学配餐等多项举措，制止餐饮浪费行为。

驻点工作组干部绪洪林介绍，工作组与被服务保障部门建立用餐人数变动实时沟通机制，根据就餐人数变动，督促餐饮服务单位按需采购、配餐。

少炒勤炒，是防止浪费的有效方法。“就餐人数接近一半，可以补第三轮了，换成浅盘。”中午12时13分，了解到就餐刷卡人数基本过半，食堂经理通过对讲机把情况通知后厨。

在后厨，师傅王富海正在翻炒番茄菜花。“现在午餐大约补个七八轮，原来三四轮。”王富海说，“一次少做点，能保证菜的色香味和热度，也不容易浪费。”在后厨的蔬菜处理间内，师傅贺军正在处理剩下的菜花帮子，“把皮去了，切切片，还可以做泡菜；芹菜用来炒，叶子可以用来做馅饼。”

防止浪费是个精细活。食堂取餐区中，干豆角烧肉、鸡蛋羹、番茄菜花依次摆放。“把受欢迎的菜摆在前面，按照从荤到素的顺序来，也是防止浪费的方法。”绪洪林介绍。

环视四周，一层容纳200人左右的餐厅里，基本都是光盘。“我们回家也会向家里人宣传节约，特别是教育孩子不能浪费。”机关干部赵玮说。

据了解，不仅是国家国际发展合作署，由国家机关事务管理局提供服务保障的退役军人事务部、国家医疗保障局等单位也正采取类似相应措施防止餐饮浪费。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 10 版）