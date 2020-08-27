农业农村部：国内终端粮油产品市场供给持续充裕

农业农村部市场和信息化司司长唐珂26日表示，从今年上半年疫情期间我国粮食市场运行情况看，由于粮食储备充足，粮油加工转化产能水平高，粮食市场调控和应急保障能力强，再加上发达的物流配送体系，国内终端粮油产品的市场供给是持续充裕的，价格也是基本平稳的。

26日上午，农业农村部就当前粮食市场运行和生产有关情况举行发布会。唐珂介绍称，受新冠肺炎疫情冲击、洪涝灾害影响和国际粮价震荡传导，我国粮食市场运行出现了阶段性波动，受到社会广泛关注。农业农村部持续加强粮食价格监测和市场供求形势跟踪分析。总体上看，当前我国粮价稳中有涨，品种间走势有所分化，不同环节价格波动有所差异。7月份，稻谷、小麦、玉米三种粮食集贸市场均价每百斤122.4元，环比涨0.2%，同比涨1.7%，其中稻谷价格涨幅最小，小麦次之，玉米价格涨幅较为明显，收购、批发环节粮价涨幅偏大。

唐珂指出，我国粮价总体保持稳定，有三个基本面因素支撑：

一是生产稳中向好。粮食市场稳不稳，关键看生产。今年夏粮和早稻已获丰收。据国家统计局数据，今年夏粮产量2856亿斤，增24.2亿斤；早稻产量546亿斤，增20.6亿斤，连续7年下滑后恢复增产。全年稻谷、玉米生产主要看秋粮。从我部农情调度的情况看，今年秋粮面积稳中有增，尽管局部旱涝灾害较重，但灾后生产恢复及时有效，秋粮长势总体不错，粮食生产稳中向好的态势没有改变。如果后期不发生大的灾害，全年还将是一个丰收年。

二是粮食库存充裕。手中有粮，心里不慌。近年来我国口粮库存持续保持高位，目前全国稻谷、小麦库存水平大体相当于城乡居民一年的消费量，玉米库存虽然消化较快，但市场供给有保障。新冠肺炎疫情发生后，有关部门适时加强了储备投放和应急保供，市场供给平稳有序，市场上不缺粮、不缺油。

三是消费较为平稳。粮食作为生活必需品，消费相对刚性，年度间一般不会大减也不会大增。今年受疫情影响，口粮居家消费增加，但外出消费有所减少，在消费总量上变化不大；疫情防控形势持续好转后，玉米饲用和深加工消费恢复势头良好，但实际需求的增加量也是较为平稳的。前期出现一些消费者和贸易商囤粮现象，短期会拉动市场需求波动，但不会改变粮食消费变化趋势。也就是说，粮食短期需求变化不会对粮价产生持续影响。

唐珂表示，从后期走势看，我国粮食生产供给完全有保障，以我为主确保粮价平稳运行的基础较好，再加上国际上玉米、大豆等多数大宗农产品供给充足、价格低位运行，国内粮价缺乏大幅上涨的条件，预计随着秋粮陆续丰收上市，我国粮食市场有望继续保持基本稳定。下一步，农业农村部将按照党中央、国务院决策部署，立足抗灾夺丰收，全力夺取今年秋粮好收成，并配合有关部门做好粮食市场调控，保障好城乡居民的“米袋子”“菜篮子”，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供有力支撑。

“这里，我还想强调一点。在新冠肺炎疫情全球大流行的背景下，国内外农产品市场运行的不确定性增加，一些消费者出于防范风险的心理多买点儿粮油，一些贸易商和农户出于看好后市的预期适当多囤点儿粮食，都是可以理解的，但一定要避免跟风，防止保管不善造成浪费，也防止后期价格波动下跌带来损失。”唐珂称，其实，从今年上半年疫情期间我国粮食市场运行情况看，由于粮食储备充足，粮油加工转化产能水平高，粮食市场调控和应急保障能力强，再加上发达的物流配送体系，国内终端粮油产品的市场供给是持续充裕的，价格也是基本平稳的，消费者完全没有必要过分焦虑甚至恐慌抢购，可以多一份淡定、多一份从容。