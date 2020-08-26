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第七届全国道德模范故事汇基层巡演启动

2020年08月26日09:42 来源：人民网-人民健康网

8月25日，由中央文明办、中国文联主办的第七届全国道德模范故事汇基层巡演启动仪式暨首场演出在北京民族剧院拉开帷幕。

首场演出节目以评书、二人转、谐剧、山东快书、京韵大鼓等南北曲种呈现，内容丰富、精彩纷呈。诗朗诵《向你们致敬》用饱含深情的语句，表达了对第七届全国道德模范群体的敬爱尊崇；湖北大鼓《买药记》展现了全国敬业奉献模范张富清60多年来深藏功名、坚守初心，克己奉公、为民造福的高尚情怀；相声《最美逆行者》讲述了张晓艳等北京医护领域的道德模范们带头驰援武汉一线、全力打赢疫情防控阻击战的感人故事……节目以丰富的艺术感染力，诠释了全国道德模范热爱祖国、奉献人民的家国情怀，自强不息、砥砺前行的奋斗精神，积极进取、崇德向善的高尚情操，在为人们带去艺术享受的同时，更让人们深受熏陶启迪。

据了解，全国道德模范故事汇基层巡演由中国曲协承办，首场演出后，巡演团队将按照统一部署组织示范演出和小分队演出，深入城乡基层，走到群众身边，讲述模范故事，弘扬模范精神，推动在全社会形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。

(责编：董童、杨迪)


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