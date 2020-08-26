中国光谷首届智慧健康高峰论坛在武汉举行

8月22日，中国光谷首届智慧健康高峰论坛在湖北武汉光谷智慧健康园开启。本次高峰论坛以“健康互联·共生未来”为主题，展开了一场后疫情时代经济共生模式下健康产业发展的大讨论。

全国卫生产业企业管理协会会长窦熙照在开幕式致辞中说，“在我国新一代人工智能技术的加持下，5G以及万物互联共通的背景下，我国健康产业面临着新的发展趋势，正向着信息化、现代化、智能化方向全面发展，迈进了新的快车道。今天我充分感受到了武汉企业家们正发扬着‘敢为人先、追求卓越’的武汉城市精神，在大健康领域创新思路和谋求发展。”

武汉光谷现代服务业园建设服务中心党委书记刘励力说，本次大会是园区今年自疫情防控以来主办的又一重要的大型产业论坛，今年光谷在接受新冠疫情、疫后重振和特大洪汛三重大考后，主要经济指标目前止跌回正，特别是二季度GDP逆势增长13.5%，有力推动了经济发展重回“快车道”，光谷现代服务业园享大武汉交通区位之得天独厚的天然优势，筑产城融合的宜居新城及产业集聚的创新高地，在新形势下，真诚期待各位企业家和来宾为更好发挥光谷的产业优势出谋划策、汇聚智慧、共创未来。

中国中医科学院中医药信息研究所所长李宗友带来了《大数据的应用与智慧健康的未来》的主题分享，他从“互联网+大数据+大健康”的角度，阐述了行业发展思路。与会嘉宾纷纷认为，中国光谷智慧健康高峰论坛不仅仅是一次大咖们思想上的碰撞和大健康产业发展思想的“革命”，更是一场大健康产业产品创新的“革命”。