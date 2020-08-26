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西安国际医学中心医院紧急救助一名跨省重症患者

2020年08月26日09:07 来源：人民网-人民健康网

8月25日，伴随着轰鸣声，一架医疗救援直升机在西安国际医学中心医院万人广场缓缓降落。来自甘肃省的患者范某立即被医护人员送往急救中心检查，转至神经外科进一步诊治。

据了解，患者范某49岁，因头部剧烈疼痛、伴有头晕恶心等症状，于8月24日晚就诊于其所在地区的医院，经检查考虑蛛网膜下腔出血，需要行脑血管造影了解出血原因。由于患者病情危急且复杂，家属迫切希望将其转至医疗条件更好的西安国际医学中心医院。

据西安国际医学中心医院工作人员介绍，接到救援电话后，该医院就启动了急危重症患者抢救预案，并开启急救绿色通道。从下午15点55分，救援直升机在甘肃省庆阳市华池县起飞；到16点50分，直升机降落在医院万人广场，医护人员将患者送入急救中心检查，转运原本需要的6、7个小时的地面车程，直升机仅用了四分之一的时间，成功避免了地面交通拥堵和路程颠簸。

“听病友说这里专家好，设备先进，有良好的收治条件，我们就立即赶过来了！”患者亲属激动地说。

“现在，需要做进一步检查，看是否有动脉瘤。动脉瘤一旦破裂出血，风险很大。我们会根据检查结果做下一步的治疗方案。” 西安国际医学中心医院神经外科二病区王治国主任表示，目前患者已转至脑科医院神经外科重症监护室，接受进一步检查与治疗。

据悉，执行此次空中救援任务的是公航旅金汇通航AW139机组，机组刚刚结束陇南抢险救灾任务。公航旅金汇通航立即启动应急预案，第一时间开展救助，为病患开通了一条“空中生命线”。

(责编：董童、杨迪)


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