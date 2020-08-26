秋季润燥补肺阴， 百合止咳祛痰平喘

处暑之后，虽然天气依然闷热不已，但已开始变得干燥。不少人慢慢会感觉出现口咽干燥、皮肤粗糙，甚至烦热难眠的情况。广东省中医院内科主任医师胡世云表示，中医认为，秋季在五行中属金，具有沉降、肃杀、收敛的特性。秋季要注意补肺阴，百合是一款常用的中药材。但需注意的是，百合的使用需因人而异，风寒感冒、虚寒出血以及脾胃不佳者不建议食用而市场上常见的“菜百合”，也不能替代药用百合。

秋季润燥，常用百合

中药百合在全国各地均有生产，以湖南、浙江生产为多。据中医著名药学典籍《日华子本草》记载，百合具有“安心，定胆，益智，养五脏。治癫邪啼泣，狂叫，惊悸”之功，另有《纲目拾遗》云百合可“清痰火，补虚损”。

中医认为，百合味甘、性微寒，归肺、心经，具有养阴润肺、清心安神之功。用于治疗肺阴虚证引起的肺热久咳，痰中带血和劳热咳血等症状，以及热性疾病后期出现的余热未清、虚烦不安、失眠多梦等症状。

现代药理研究也发现，百合主要含淀粉、蛋白质等营养成分，以及秋水仙碱等。具有很好的镇静、抗过敏以及提高机体免疫功能的作用，临床可用于治疗慢性支气管炎、支气管扩张、肺结核、肺癌、神经官能症、慢性胃炎以及更年期综合征等。

但胡世云特别提醒，百合虽好，但使用也要因人而异。若是风寒感冒，虚寒出血以及脾胃不佳者则不建议食用百合。最好在医师或药师的指导下到医院或正规药店购买使用。

食用百合不能替代药用百合

在食疗上，鲜、干百合早已被古人广泛使用。《本草纲目》有云：“百合新者，可蒸可煮，和肉更佳，干者作粉食，最益人。”

在岭南的市场上，大家常能买到新鲜百合作为营养类蔬菜食用。通常这种新鲜的食用百合产于兰州甘肃，为兰州百合，又称“菜百合”。胡世云提醒，虽然这种兰州百合外形与药用百合有相似之处，口感好，营养又丰富，且具有一定的润肺清热的功效，但兰州百合味偏甜，色泽偏白，气味和有效成分都与药用百合不同。因此，并不能作为药用百合应用于临床。

推荐百合药膳方

（1）百合莲子枣仁羹

百合30克，莲子15克，炒酸枣仁20克，陈皮2克，加水适量，煮开30分钟，根据口味可添加少量白糖，分次食用。具有清心除烦、安神助眠之功效，可用于失眠的辅助性药膳，适用于心烦急躁、失眠多梦、口干舌燥，甚至大便干结、舌质红干苔少的人群。

（2）五指毛桃百合排骨汤

五指毛桃 20克，百合20克，茯苓15克，淮山10克，红枣2-3枚，生姜2-3片，加水适量， 浸泡20分钟，煮开半小时，然后加排骨500克左右同煮，加盐适量调味，鸡熟即可，食肉喝汤。具有健脾养肺之功，用于久病干咳，脾胃功能欠佳，胃口差，口干不喜饮，怕冷者。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 邓凤翘 沈鸿婷）