防燥热防感冒 三种食药材膳方请收好

处暑已过，但岭南地区此时气候仍在闷热之中，南方中西医结合医院副院长彭康教授提醒，立秋时节防暑措施依然不容忽视。同时，立秋后早晚温差变大，容易频发感冒等。特别是老幼体弱人群，经过炎热的夏季后，人体内耗较大，导致免疫力下降，病毒乘虚而入。

秋季以燥气当令，燥气易耗损人体津液，引起皮肤干燥、舌红少津、毛发干枯、大便干结、口鼻咽干、胸痛干咳、少痰等症状。故应注意生津润燥。彭康教授推荐三种立秋时令食药材入膳——

沙参

沙参分北沙参和南沙参。

北沙参味甘、微苦，性微寒。入肺、胃经。具有养阴清肺，益胃生津的功效，用于阴虚肺燥有热之干咳少痰、咳血或咽干音哑等证；补胃阴，生津止渴，兼能清胃热，用于胃阴虚有热之口干多饮、饥不欲食，大便干结等。

北沙参炖老鸭：北沙参15克、枸杞子30克、老鸭200克、生姜3片、黄酒6克、精盐适量。老鸭切块，飞水洗净血水，药材清洗干净，加入姜片、黄酒，炖2.5小时左右，调味即可食用。此汤适宜秋季燥热伤肺，咳嗽少痰、口舌干燥者。

南沙参润肺清肺之力较北沙参弱，但有祛痰作用，可促进排痰，对于肺燥痰粘，咯痰不利者适宜；还能补肺脾之气，又能养胃阴，气阴双补，可用于胃阴脾气俱虚之证，对热病后期，气阴两虚而余热未清不受温补者，尤为适宜。

南沙参叶也是一种药食兼用的蔬菜。其嫩叶可煮或炒食。南沙参的根经煮熟后于清水中浸泡除苦味，再拌食或炒食、作汤均可。

沙参麦冬茶：南沙参、麦冬各15克，桑叶10克。煎水或沸水浸泡，代茶饮，用于初秋燥热，咳嗽咽干，痰粘不易咯出。

枇杷叶

味苦，性微寒。归肺、胃经。具有清肺止咳、降逆止呕的功效，常用于治疗燥热咳嗽、气逆喘急，胃热呕逆，烦热口渴等病症。

枇杷叶粥：取枇杷叶15克(鲜品加倍)，粳米100克，清水适量。先煎枇杷叶，去渣取汁，入米煮粥。本品清肺和胃，降气化痰。

枇杷桑叶茶：选取枇杷叶（去绒毛）、桑叶各10克，用纱布包，煎水代茶饮。具有疏风清热化痰的作用，可用于风热感冒咳嗽、咽痛。

生地黄

生地黄味甘、苦，性寒。入心、肝、肾经。具有清热凉血，生津润燥，滋阴养血的功效，治阴虚发热、消渴、吐血、衄血、血崩、月经不调、胎动不安、阴虚便秘。本品质润多液，有较好的养阴润燥生津作用，用于温热病后期、邪热伤津者；本品甘寒质润，既能清热养阴，又能生津止渴，常用于治疗阴虚火旺的口干口渴。

生地粥：生地黄25克，粳米75克，白糖少许。生地黄（鲜品洗净细切后，用适量清水煮沸约30分钟后，取药汁，再复煎煮一次，两次药液合并后浓缩至100毫升，备用。煮好粥后趁热加入生地汁，搅匀食用时加糖调味即可。能滋阴益胃，生津润燥。（全媒体记者周洁莹 通讯员李凯欣）