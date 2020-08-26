厉行勤俭节约反对餐饮浪费

冷荤、面点、切配等每个环节都有自己的专用厨余垃圾桶，每天用了多少原料、废弃了多少垃圾都有记录。这是北京市西城区的一家机关单位食堂新推出的节约举措。“经过一段时间运行，原料成本进一步得到控制，既减少粮食浪费，又促进了垃圾减量。”餐厅经理刘吉桐说。

习近平总书记近日作出重要指示，要求“坚决制止餐饮浪费行为”“在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围”。各地干部群众深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，把勤俭节约、艰苦奋斗的理念内化于心、外化于行，着重培养勤俭节约习惯，珍惜每一餐饭，节约每一粒粮。

为制止餐饮浪费，很多地方的机关食堂、企事业单位食堂率先响应、积极行动，营造勤俭节约意识。

在北京首都机场附近的一家机关单位食堂，“遵守秩序、珍爱粮食”的主题标语醒目地张贴在食堂内，时刻提醒用餐人员“取食多少适量，切莫浪费粮食”。食堂将厉行节约的理念纳入食材采购、加工、服务的全过程，从源头上杜绝餐饮浪费。

日前，首都文明办、北京市商务局、北京市文化和旅游局联合发出“制止餐饮浪费 践行光盘行动”倡议书，提出单位食堂要争做珍惜粮食的带动者，引导就餐人员按需取餐，“人走盘光”。食堂要认真做好人员用餐数量、口味需求调查，从源头上科学定量核算食材，按需制作，建立剩余菜品处理利用机制，减少批量型浪费。

“以前经常看到一只整鸡才动了几筷子就倒掉了，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！现在一些顾客会把剩下的菜品打包带回家。”陈巧芳在江苏小厨娘餐饮管理有限公司创始店当了14年服务员，对餐饮浪费现象感触颇深。

“最近8天卖掉了324个打包盒，还不包括赠送的，以前要半个月才能卖掉这么多。”该店服务经理郭祥说，门店正在推行小份菜，服务员在顾客点菜时也会友善提醒顾客“少点多加”。

“培养勤俭节约习惯，需要社会多方营造氛围、共同参与。”江苏省餐饮行业协会执行会长于学荣说，制止餐饮浪费行为要区分特定人群和场所，对于机关食堂、党政机关会议培训自助餐等，可探索设立硬性规范约束；对社会公众、餐饮企业，要想方设法宣传引导，培养大众的节约习惯。

“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”餐饮企业积极行动起来，制止餐饮浪费。记者走访上海市徐汇区徐家汇商圈的一些自助餐厅，发现餐厅都设有醒目标识，提醒顾客适量取食。在部分经济型自助餐厅，顾客用餐前则需要缴纳一定数额的押金，以引导督促减少食物浪费。

在海底捞上海华山路店，门店电子屏打出了倡导节约及“光盘行动”宣传海报。“店里推出了四分之一锅底，一般一位或两位客人来就餐，建议是四分之一锅底搭配半份菜的组合。”海底捞上海华山路店店长刘肖杰说，服务员会主动提醒顾客适量点餐，根据用餐人数给出建议和提醒。

开学在即，培育学生良好的饮食习惯和开展食育教育尤为重要。记者走进位于湖北武汉的中南财经政法大学，食堂外设有“文明用餐、尊重劳动成果”的食堂文化宣传展板、食堂内“节约粮食”的横幅标语格外醒目，餐桌上还贴有“反对浪费、厉行节约”的小贴士。

“‘小餐桌’带动‘大文明’，开学后学校将开展系列教育，让年轻人树立粮食安全的危机意识，培养厉行粮食节约、反对食品浪费的习惯。”中南财经政法大学后勤保障部部长周勇说。

最近，一种“光盘打卡”小程序在年轻人中开始流行。参与者就餐后，只需打开小程序，对着餐后空盘拍照，AI就能自动识别。系统识别成功后，参与者可获得正能量值积分，兑换环保、公益、扶贫等主题的特色商品。

“透过数据化、可视化小程序，让人们看到节约粮食的成果，培养节约粮食的意识。”该项目创始人、“95后”青年柳济琛介绍，目前已有近百万人参与“光盘打卡”活动，其中60%是在校大学生。

“当前国际形势复杂，国内疫情、汛情叠加，培养勤俭节约习惯具有重要的战略意义和很强的现实意义。”中国烹饪协会会长姜俊贤说，勤俭节约是中华民族一贯的优良传统，而随着生活水平提升，社会大众对节约意识似乎有所淡漠。在全社会倡导培养勤俭节约习惯，破除餐饮奢侈浪费等不良习俗，是利国利民的大事。

（新华社北京8月25日电 记者赵文君、王雨萧、鲁畅、郑生竹、黄安琪、李伟、关桂峰）