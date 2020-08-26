涉及违法违规占用林地等问题 11个地区和单位的负责人被约谈

本报北京8月25日电 （记者顾仲阳）就去年森林督查工作中发现的违法违规占用林地等破坏森林资源问题，国家林业和草原局近日约谈了挂牌督办的10个县级人民政府和1个国有林区森工局的主要负责人。

约谈指出，虽然森林资源保护整体呈向好态势，但建设项目违法占用林地、毁林开垦等问题仍然十分突出，此次被约谈的地区和单位多项违法指标位于全省、全国前列。陕西定边县、湖南浏阳市、云南昆明市官渡区、甘肃兰州新区西岔园区，涉嫌违法违规占用国家级公益林地、有林地问题集中高发；山西吕梁市交口县、孝义市的煤、铝等矿产资源开发，长期持续侵占林地；江西永修县、辽宁建昌县、黑龙江尚志市和龙江森工集团鹤立林业局，毁林开垦、毁林种参问题屡禁不止；内蒙古奈曼旗、黑龙江尚志市作为国务院确定的国家重点生态功能区，违法侵占林地问题性质严重。

约谈强调，地方各级人民政府作为保护发展森林资源的责任主体，必须切实正视破坏森林资源问题的严重性，深刻反思在加强森林资源保护、推进生态建设方面存在的差距。要切实提高政治站位，以“零容忍”的态度，全力推进整改。

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 07 版）