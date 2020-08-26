积极推动疫苗研发生产等各项工作 维护人民群众生命安全和身体健康

本报北京8月25日电 （记者徐隽）中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨25日出席深入贯彻实施疫苗管理法座谈会并讲话。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于疫苗工作的重要指示批示精神，贯彻实施好疫苗管理法，积极推动疫苗研发、生产等各项工作，发挥疫苗在预防控制传染性疾病特别是抗击新冠肺炎疫情中的重要作用，维护人民群众生命安全和身体健康。全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海出席会议。

王晨指出，疫苗是预防控制传染性疾病最有效、最经济的手段。疫苗管理法坚持以人民为中心，坚持全链条严格监管，建立起严格的法律责任制度，加大对疫苗行业、免疫规划事业的扶持保障力度，为促进我国疫苗事业健康发展提供了有力法治保障。

王晨强调，当前新冠肺炎疫情仍在全球范围蔓延扩散。相关部门要主动担当作为，认真履行法定职责，进一步把疫苗管理法赋予的制度手段用足用好，通过有关保障和激励措施，充分调动各种资源、动员各方力量，全力加快推进新冠肺炎疫苗研发及生产供应各项工作，争取早日推出安全有效的疫苗，坚决打赢疫情防控这场硬仗。同时，要提前研判形势，提高狂犬病疫苗等群众急需疫苗品种的供应保障水平。

有关部门负责同志、企业和专家代表等出席座谈会。

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 04 版）