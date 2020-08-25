睡不够6小时，感冒风险增4倍

睡眠不足不仅会让人脾气暴躁，还会导致人们容易患上感冒。据英国《每日邮报》8月31日报道，美国加州大学旧金山分校的精神病学助理教授艾瑞克.普拉瑟发现：与每晚睡眠7个小时或更多的人相比，每晚睡眠不到6个小时的人患上感冒的可能性要高出4倍多。

研究者选取了居住在一家旅馆里的164名成年人，他们都是身体健康的匹兹堡居民，年龄在18-55岁之间。研究者对他们的睡眠模式进行了连续七天的监测。随后，研究者要求他们接触了含有普通感冒病毒的滴鼻液，并检查其是否生病。分析结果显示：睡眠时间最短（每晚不到5个小时）的人患上感冒的可能性贵高出4.5倍；睡眠时间不到6个小时的人患上感冒的可能性会高出4.2倍。研究者还检测了许多其他影响因素（包括社会背景、吸烟和饮酒习惯、参与者的性格气质、教育背景和承压水平等），但他们发现睡眠时间仍然是最主要的影响因素。

多年以来，睡眠一直是容易被忽视的一个重要的健康因素；但有越来越多的科学家把它看作是除了健康饮食和充足锻炼以外的第三大“健康支柱”。发表在《睡眠杂志》上的这项研究成果认为：睡眠有助于免疫系统抵御感染，它在调节T-细胞的含量以提高人体防御感染的能力方面发挥了作用。睡眠是人们生活中一个不可或缺的关键部分。▲(生命时报特约记者 安伟)