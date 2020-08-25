女性常吃一种食物体重轻

据美国“生活科学”网站8月24日报道，美国哈佛大学公共卫生学院的研究者发现：亚麻籽或芝麻籽中含有的木酚素有助于防止（或延缓）体重增加。随着时间的推移，与未食用大量木酚素的女性相比，食用了大量这种化合物的女性其体重增加量较少，体重较轻。

在这项新研究中，研究者分析了约1000名女性参与者的信息，她们在研究之初都提供了尿液样本；研究者对她们开展了约10年的追踪调查。她们的尿液样本用来分析肠二醇和肠内酯两种化合物。在研究之初，尿液中这两种化合物含量最高的女性其身高体重指数（BMI）最低。此外，尿液中木酚素含量较高的女性其体重增加量较少。与肠二醇含量最低的女性相比，尿液中肠二醇含量最高的女性每年所增加的体重要比前者少0.27公斤。这就表明：尿液分泌物中木酚素代谢物的含量较高（特别是肠二醇）与体重增加缓慢之间存在着相关性。

发表在《美国流行病学杂志》上的这项研究成果推测木酚素的结构与雌激素相似，它能通过与雌激素受体相结合而影响体重。▲(生命时报特约记者 刘航)