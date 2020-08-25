热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

女性常吃一种食物体重轻

刘航

2020年08月25日16:11 来源：人民网-生命时报

　　据美国“生活科学”网站8月24日报道，美国哈佛大学公共卫生学院的研究者发现：亚麻籽或芝麻籽中含有的木酚素有助于防止（或延缓）体重增加。随着时间的推移，与未食用大量木酚素的女性相比，食用了大量这种化合物的女性其体重增加量较少，体重较轻。

　　在这项新研究中，研究者分析了约1000名女性参与者的信息，她们在研究之初都提供了尿液样本；研究者对她们开展了约10年的追踪调查。她们的尿液样本用来分析肠二醇和肠内酯两种化合物。在研究之初，尿液中这两种化合物含量最高的女性其身高体重指数（BMI）最低。此外，尿液中木酚素含量较高的女性其体重增加量较少。与肠二醇含量最低的女性相比，尿液中肠二醇含量最高的女性每年所增加的体重要比前者少0.27公斤。这就表明：尿液分泌物中木酚素代谢物的含量较高（特别是肠二醇）与体重增加缓慢之间存在着相关性。

　　发表在《美国流行病学杂志》上的这项研究成果推测木酚素的结构与雌激素相似，它能通过与雌激素受体相结合而影响体重。▲(生命时报特约记者 刘航)

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn