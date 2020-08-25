从皱纹一眼就能看出5种健康隐患

皱纹常被看作皮肤衰老的标志，很多人担心皱纹影响美貌，青春不再。殊不知，皱纹也揭示出一些潜在的健康问题。美国《预防》网站近日总结了从皱纹可以看出的五种健康隐患。

1.骨质疏松症的风险。美国耶鲁大学的研究人员发现：皮肤是骨骼健康状况的一个窗口。研究人员调查了100多名处于更年期的女性后发现：皱纹最多最深的女性骨密度也最低。该研究负责人表示：胶原蛋白是骨骼和皮肤的重要组成部分，它的数量随着年龄的增长而减少。

2.心脏病早期。耳垂上有斜线型的皱纹可能是心脏问题的早期预警。美国洛杉矶希德斯 西奈医疗中心研究发现：耳垂上有这种折痕的人更可能检查出心脏病。专家认为：这种皱纹是由于流向耳垂的微小血管塌陷所引起的，它能反映出心脏周围血管的变化。

3.高血压。荷兰莱顿大学医疗中心的研究人员发现：看起来比实际年龄小、皱纹少的女性血压较低。研究还显示：与同龄人相比，来自长寿家庭的参与者上臂不太可能有皮肤皱纹。

4.压力太大。焦虑烦恼会让人长皱纹。美国纽约市的皮肤病专家珍妮特 普雷斯托夫斯基表示：当人们承受压力时，就会皱眉，随着时间推移，前额易形成永久性的皱纹。而面部其他区域的皱纹，也是与持续的焦虑状态让身体释放出大量应激激素，降解了皮肤中的胶原蛋白有一定关系。

5.甜食吃太多。食用甜食会让糖与蛋白质附着在一起，易在人体内形成“晚期糖基化终末产物”的物质，该物质会分解胶原蛋白和弹性蛋白，导致皮肤出现更多的细纹和皱纹。研究人员建议：最好用水果代替甜食，因为大部分水果都具有抗糖化的性能，能逆转皮肤损伤。▲ (王 萌）