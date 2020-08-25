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贵州五方面优化食安企业标准备案

2020年08月25日09:48 来源：健康报

贵州省卫生健康委近日印发《关于规范食品安全企业标准备案工作更好服务企业发展的通知》，从5个方面优化食品安全企业标准备案，以更好服务企业发展。

这5个方面包括：网上与现场备案相结合，企业可自主将备案材料上传至贵州省政务服务网申请网上办理；自企业网上提交资料之日起，5个工作日内对符合要求的予以受理备案登记，备案结束后15个工作日内在“贵州省卫生健康委官网”“贵州卫生计生监督”等网站（页）公开企业标准备案文本和企业承诺；地方特有的食品原料和采用传统工艺生产食品，只需企业提供相关行政主管部门或单位的证明材料，或以新食品原料作为企业产品生产原辅料的提供国家相应公告证明等材料，均可申报食品安全标准备案；建立食品安全企业标准专家库；做好企业标准备案登记、存档、公开、备查等工作，不得以任何名义收取费用，不得设置备案前置条件，不得出现推诿或拒绝企业合法备案等情况发生。（记者张晔 通讯员王涛）

(责编：许心怡、崔元苑)


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