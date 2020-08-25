倡导餐桌文明，营造社会新风

习近平总书记指出，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。反对浪费，需要每个人都行动起来。本期大家谈选刊3篇来稿，从不同群体的角度入手，探讨如何培养文明绿色的生活习惯。

——编 者

回归理性消费

程 焕

一家自助餐厅鼓励食客勤拿少取，如果顾客做到“光盘”，离店时可以得到一份小礼物。在餐厅的带动下，顾客纷纷响应，既获得了荣誉感，又减少了餐饮浪费。

厉行节约、反对浪费，商家应当自觉配合、主动引导。是强制设置最低消费门槛、引导超量消费，还是提醒消费者适度点菜；是坚持大盘大碗，还是主动提供不同分量的菜品；是拒绝吃不了打包走，还是主动提供免费环保打包服务……不同选择，折射出经营理念的高低。

与此同时，消费者也要加强自律、保持理性，杜绝冲动消费、过度消费。要看到，绿色的消费观不允许浪费，开支合理有度才能细水长流；健康的交友观不容忍浪费，朋友相聚是靠真心诚意而不是少吃多剩来表达友谊；简约的生活观不舍得浪费，应买则买、够吃就好才是生活的真味。想清楚这些问题，消费者拒绝浪费将更有底气。

建立节约校园

程龙煊

学生正处于价值观形成的关键时期，尤应树牢节约意识、养成节约习惯，以行动标注精神文明新刻度。

杜绝浪费，各级各类学校必须担起责任。针对食堂浪费现象，一些学校要多措并举，形成可供推广的经验：事前加强管理，通过建立智慧食堂，根据数据分析优化菜品设置、精准控制菜量，减少“餐损”；事中精细服务，在提高饭菜质量的前提下，推出小份菜、半份菜；事后加强教育，对浪费严重的学生进行教育引导。

让节俭内化于心、外化于行，功夫应下在平时。从学校开设劳动课程，让学生切实感受一粥一饭来之不易，到社团、志愿者加大宣传力度，避免光盘行动成为“一阵风”，都旨在帮助学生实现从“要我节约”到“我要节约”的转变。莘莘学子不弃微末、不舍寸功，争做勤俭节约的践行者，建设节约型校园就有了保障。

小家带动大家

杨璨灿

前段时间，浙江宁波一对“90后”新人举办婚礼，来宾仅30多人，宴席是4桌普通的餐食。新郎的父亲还把原先用于置办喜宴的钱定向捐给了慈溪市卫北村等5个村庄，用于帮扶困难群众。有人评价：“这场婚礼炫的是精神的富足。”

家庭是社会的细胞，勤俭节约的家风是家庭的宝贵财富，也是营造浪费可耻社会风气的重要基础。红白事简办，要庄重不要铺张；践行家庭光盘行动，吃多少做多少饭菜；父母叮嘱小孩从小养成绿色生活习惯……在言传身教中，珍惜粮食的习惯必将代代相传。

《 人民日报 》（ 2020年08月25日 05 版）