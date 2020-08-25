暗访京城餐厅 今天大家光盘了吗？

8月18日，首都文明办等三部门发出“制止餐饮浪费、践行光盘行动”的倡议。

近日，北京青年报记者暗访了北京的20余家餐饮店，光盘行动践行得如何？来看我们的调查吧——

发现

点餐适量成为时尚

8月17日晚6时30分，记者来到位于北京市东城区的四川驻京办招待所餐厅，因已经到了“饭点”，店里逐渐热闹起来，上座率达到了80％左右。借着就餐，记者在店内观察了近一个小时，其间有多批顾客用餐完毕，基本没有剩菜剩饭的情况。坐在记者邻座的一对夫妻点了4个菜，吃到最后，水煮鱼还剩下不少，两人主动叫了服务员“打包”。

店内服务员告诉记者，现在客人点餐大都很适量，“基本不会剩余”。对于个别剩下菜品的，服务员也会在结账时主动询问“是否需要打包”，尽量做到不浪费食物。

记者走访中发现，位于北京市东城区的一家“西四包子铺”门店点餐台前也醒目地张贴着“光盘行动”的宣传标语。该餐厅服务员向记者介绍，自家店内的餐品主要以灌汤包等快餐为主，客人点单很少有剩余现象，有时个别有剩余的也都会打包带走。

想法和行动间仍有距离

8月19日，记者来到位于北京市朝阳区的朝阳大悦城，在随机选择的“鹿港小镇”餐厅观察。晚上7时许，紧邻靠窗座位的一桌三人用完餐后离开，桌子上的四盘菜均有约三分之一的剩余，并未被打包带走。

同样的时间，位于北京市大兴区的一家海底捞火锅店内，有两名年轻人各自调配了3碗不同口味的小料，一共6碗拿回了桌上。

“年轻人出来搞对象可能好面子，请客吃饭不剩下点就怕被人说小气。”服务员介绍说，店里最常被剩下的就是小料和蔬菜。

8月19日晚上8时30分，记者在位于北京市大兴区荟聚购物中心的江边城外烤鱼店看到，一张桌子上的两名年轻女孩点了一盘烤鱼，但用餐结束后，一条烤鱼只吃了一面，另一面丝毫未动，烤盘里的配菜也剩下不少。“这样逛街的小姑娘一般都不会打包，觉得拿着碍事儿。”服务员说。

这样不经意间造成的浪费，和记者的随机街采形成了对比。因为很多年轻人在接受采访时表示外出就餐不会浪费的，看来意识落实到行动上还需要接受考验。

年龄大的市民更节约

“70后”的张先生说，自己一家人下馆子都是按量点餐，一般不会浪费，就是有剩菜，也一定会打包带回家吃。

而据其他几位市民反映，最主张“不浪费”原则的往往都是家中的老人，“剩得少，几个人分分就都吃了”、“剩得多打包回去，下一顿热热再吃”……已经成为了老一辈饭桌上的口头禅。

8月18日中午，前门附近的全聚德店内，在记者观察的一个小时时间内，没有见到浪费现象。“您还剩一些烤鸭没吃完，我帮着打包一下，可以带走吃。”在记者不远处的一桌客人正要起身，就有服务员主动将剩菜打包，并拿了两包酱料放在塑料袋内。

当晚8时许，在朝阳大悦城大渔铁板烧餐厅内约有40余名食客，距离记者最近的一桌是一对夫妻与两位老人的家庭聚会，四人点餐量不少，但最终实现了“光盘”。

举措

提醒少点餐+推出半份菜

19日晚上8时许，三里屯附近的SOHO大厦内仍人头攒动。在一家湘菜馆门口，有食客进门时，服务人员会热情地推荐自家招牌菜“贡椒鱼头”，“鱼头有三斤多，但能吃的只有一小部分，菜品量都不大，四个人差不多点六个菜就够了。”

在另一家餐厅，店员告诉记者，虽然因为顾客的饭量、消费能力存在差异，过度劝阻担心会影响生意，但他们仍会坚持进行一定的提醒。

也有餐厅多年前就推出了半份菜，服务员对喜欢多点菜的顾客都会进行提醒，防止浪费。满福楼是北京市朝阳区东大桥附近的一家涮羊肉老店，网上评分很高，推出的菜品基本上都有半份的量。

领班刘先生告诉记者，该店从二三十年前就将菜品分为一份和半份出售，“这样做是为了不浪费食材。”

此外，该店还对店员进行培训，教导店员在点菜时为顾客提供菜量建议，以免浪费。

记者了解到，为应对浪费食物的行为，满福楼有了新举措，“我们在顾客吃完饭时提醒顾客打包，不同意的话就跟顾客讲道理。遇到很难说服的顾客，工作人员还会送上饮料，以奖励的形式劝导顾客打包。

专家

需从小培养节俭意识

中央党校教授、博士生导师李勇接受记者采访时表示，虽然现在市民的“光盘”意识越来越高，但社会上的餐饮铺张浪费现象仍然存在，其实人的节俭意识并非一朝一夕形成，需要一个“长短结合”的过程。

“我所说的长，指的是青少年的养成教育，这一点特别重要。比如在德国，他们相对来说就比较少有餐饮浪费现象发生,在孩童时代，德国人就让孩子参与到农业生产中来，每学期至少组织一次去农场体验的课程。从学习简单的知识，到形成一个爱粮节粮全方位的认识，这是很重要的一环。”李教授表示，这样可以让大家从小养成勤俭节约、爱惜粮食的习惯。

李教授说，“对一些爱面子、讲排场的人来说，有‘我自己挣的钱，想怎么花就怎么花’的想法，对一些粮食浪费行为不以为然，应从小让他知道爱惜粮食的可贵性。”李教授认为，现在应该培养大家“把饭菜吃光”才是一种时尚的做法，把“光盘行动”作为一种文明理念，要达成这样的效果，需要一个长效机制。

“据统计，餐饮浪费现象有38%来源于大型聚会，我认为应该重点关注这个方向，尤其是要管住公务聚餐，通过制度的刚性约束，切实遏制公款消费中的违法违纪行为，但是像婚宴、商务接待这种大型聚会就比较难以作出硬性要求，所以需要更多地宣传引导，让‘拒绝舌尖上的浪费深入人心’。也可以通过使用公筷公勺和分餐制等做法，有效减少食物浪费。”

文/王浩雄

本报记者 董振杰 宋霞 朱健勇 赵加琪 实习生 蒋敏玉 李易扬 李诗梦 统筹/张彬