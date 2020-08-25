药品集中采购须重视正反“倒逼效应”

采购规模达数百亿元的第三批国家组织药品集中采购近日完成公示，中选结果将正式发布。本次采购共有189家企业参加，产生拟中选企业125家，拟中选产品191个，涉及56个品种、300多个品规，治疗疾病种类涉及恶性肿瘤、高血压、糖尿病、精神类疾病等。

自2018年12月“4+7”个试点城市启动药品带量采购以来，我国已经进行了三轮药品集中采购。每一轮都吸取了前几轮的经验教训，取得了更加显著的效果。以此次集中采购为例，就有不少积极变化，而每一种变化至少对患者来说都是好消息。

与第二批国家集采相比，第三批采购规则做了微调优化，最大可中选企业数量从原来的6家，进一步增加到8家。这意味着中选药品供应更有保障，可防止采购后“消失”。此次集采共有55个品种采购成功，药品品种数量接近前两批之和，患者选择范围会更大。

从价格看，此次拟中选产品平均降价53%，最高降幅95%。这无疑可降低患者用药负担。对患者来说，药品大降价、保障有供应、选择范围扩大，都是利好消息。而造福患者，解决“看病贵”，则是深化包括药品集中采购在内的医药卫生体制改革的最终目的。

值得注意的是，这轮集中采购产生新“倒逼效应”：本次集采，跨国药企出现集体“大撤退”现象；国内药企占据了优势，但价格竞争更加激烈，国产仿制药躺着挣钱的“好日子”到头了；企业对研发投入呈增加态势，倒逼企业改革营销模式。

上述“倒逼效应”都是积极变化。比如跨国药企撤退，可促使国外药企反思在中国“水土不服”的原因，要想抢占中国市场，必须适应中国集中采购的要求，而且这也为国内药企留下更大市场空间。而国内药企价格竞争更加激烈，有利于以价格竞争带动整体竞争，让患者享受到更多实惠。

同时，只有改变国产仿制药躺着挣钱的现状，才能倒逼国内药企真正重视新药研发，因为只有新研发药才有竞争力，才能带来更多利润。而部分药企研发投入增加，是我们希望看到的进步。当行业环境倒逼企业改革营销模式，可望实现降成本提效率的目标。

从某种意义上说，药品集中采购的目的不仅是挤出药价中不合理的水分，还包括促进行业转型升级，倒逼市场充分竞争，这对于药品行业健康发展具有深远意义。换言之，药品集中采购带来的红利，不仅会释放在当下，还有部分会在未来释放。

不过，药品集中采购也是一把“双刃剑”，在带来多种积极效应的同时，可能还隐藏着某些“反效应”。举例来说，跨国药企集体“大撤退”后，我们要警惕某些境外新研发药国内患者买不起或者买不到，这是我们不希望看到的情况，应当予以重视和警惕。

国内药企价格竞争更加激烈，也存在着一定的风险隐患。例如某些中选药品，如果利润太低或者亏本，不排除中选企业违约放弃供给。去年，就有地方药物采购中心披露称，174个药品将废标、撤网。此外，中选产品大幅降价之后，也要防止药企为降成本而影响药品质量。

所以，对于药品集中采购倒逼出来的正反效应，我们都要清醒地看到。关注“正效应”，是要看到这种改革带来多少红利，如何更好地利用这些红利。而关注“反效应”，则是要防止药品集中采购的副作用，给患者或者给行业造成某些不良影响。（老鹰）