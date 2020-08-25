七夕的冷知识：最出名的应节食品“巧果”

最近几天，七夕节无疑是个热门话题，年轻人乐得多了个约会的节日，很多商家也瞄准商机，希望趁机大赚一笔。

如今，七夕往往被视作“中国情人节”。说起来，从古至今，它也确实是个无比浪漫的节日，包括爱情主题在内，其内涵远比许多人了解的还要广泛。

冷知识一：七夕为何又叫“女儿节”？

七夕节发源于中国，时间是农历七月初七。

这个节日还有许多名字。古代，它的一些活动的主要参与者是少女，而节日活动的内容又是以乞巧为主，所以人们称这天为“乞巧节”或“少女节”、“女儿节”。

由于节日的历史十分悠久，形成了种生求子等各种习俗。还衍生出许多好玩的谜语，比如有一道谜语题目是“月露良宵拜魁星，老牛庆生也不迟”，其谜底就是“七夕节”。

冷知识二：它与牛郎织女的传说有何关系？

七夕有一个美丽的传说，那就是牛郎织女的爱情故事。在《搜神记》中，则把天上的牛郎与织女双星，演绎成汉代孝子董永夫妇的故事。

不过，这个传说发生在农历七月初七，也跟古代人们观察织女星与牛郎星(牵牛星)的行动有关，古人借此可以了解秋天到来。

据古籍记载，在当时的七月黄昏，织女星正好升上一年中的最高点，清晰可见。此外，织女星旁两颗较暗的星星位置，形似一个朝东方开口的样子，朝东方望去，则可见“牛郎星”。

所以，综合种种资料来看，有人认为，七夕时会有牛郎织女相会的传说，也与时令与天文景象的观测有关系。

冷知识三：这是单身女子的节日？

如今，七夕以“中国情人节”为人们熟知。但也曾有观点认为，这本是单身女子的节日。

这种观点认为，在中国古代，七夕节应该是单身女子最快乐的一天：在这个时候，她们可以着盛装大大方方地走出去与姐妹们聚会、玩耍。

民俗专家王娟则表示，这种说法不是很准确。在古代，七夕节的主要内容之一是乞巧，大多是未婚女孩过这个节日。在一些地区，这一天要为女孩儿举行成年礼。

冷知识四：“乞巧节”如何“乞巧”？

说到七夕“乞巧”的主题，比较流行的游戏有穿针乞巧、喜蛛应巧等等。

穿针乞巧始于汉，在后世特别流行。《西京杂记》说：“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼，人具习之。”

还有一种方法是“浮针取巧”。王娟介绍，女孩们会提前一天准备好一盆水放在院中，翌日水面会留有浮尘。然后，女孩们把针放进去，等太阳出来后观察针的投影。

后来，“乞巧”逐渐偏重女性参与。古代女孩拜织女，也是“求巧”。有时会通过一些竞技类活动选出手巧的女孩。

冷知识五：为啥此时晒书、晒衣服？

种种传说外，此时也曾有晒书、晒衣服的习俗。

刘义庆的《世说新语》记载了东汉后期到魏晋间一些名士的轶事。其中提到一个很有趣的故事：七月七日这天，东晋名士郝隆跑到太阳底下躺着。

有人问他，为啥这样做？郝隆来了一句“我晒书”，暗戳戳秀了一番自己的学识。

七月七日晒书、晒衣服原本只是一项风俗。在魏晋时期，北阮有一些富裕人家也会趁机“炫富”，晒出来的衣服质地特别好，光彩夺目。

阮咸是“竹林七贤”之一，也很淡定地拿竹竿挑着一件旧衣服来晒，别人看了特别好奇，他却说“未能免俗，聊复尔耳”。

冷知识六：最出名的应节食品“巧果”

如同冬至的饺子、清明时的青团，七夕也有应节食品，其中最出名的一种叫做巧果。巧果主要用油面糖蜜等做成，花样很多。

古代，巧果有许多好听的名字，比如“笑厌儿”、“果食花样”，图样则有捺香、方胜等。到了宋朝，市面上已经可以买到七夕巧果了。

把白糖糖浆和面粉、芝麻一起和好，拌匀后摊在案板上捍薄……再经过油炸等一系列工序，巧果就做好了。心灵手巧的女子，可以把巧果做成各种与七夕传说有关的造型。

当然了，历史上不同朝代，在七夕这一天也有不同的食俗，《唐六典》中就有“七月七日加斫饼”的说法。

冷知识七：七夕能说“节日快乐”吗？

总的看来，七夕的内涵远比“爱情”丰富，有着求子、乞巧、祈求丰收等多种内容。

七夕无疑是一个吉祥的节日，人们会在这一天为情侣们送上祝福。或许是考虑到节日的爱情主题，也有人调侃，不适合对单身人士说“节日快乐”。

“在七夕这一天，说节日快乐可以。”王娟认为，但这确实就是一部分人的节日，不过节的也就不用说了。(记者 上官云)