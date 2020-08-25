疫情常态化防控下 如何为身体筑牢“防火墙”？

编者按：据新华社报道，世界卫生组织23日公布最新数据显示，全球累计新冠确诊病例超过2300万例，世界疫情依旧严峻，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，只要世界范围内的疫情还在持续，本土就一定会出现由各种途径引发的病例。目前已经进入秋季，天气逐渐转凉，容易引发多种疾病，在这疫情常态防控形势下的人们，该如何来筑牢疫情“防火墙”呢？

人体免疫力是对抗疾病最有效的“药物”

免疫系统是人体的防御系统，抵抗外部病毒、异物的入侵，也能处理体内衰老、损伤、死亡的细胞。免疫力是衡量一个人是否健康、是否容易患病以及病后预后情况的最重要指标之一。这也就不难理解，为什么处在相同的环境中，有的人患病了而有的人依然健康，即使患病了每个人康复的时间也不相同。

张文宏在做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端时介绍，当病毒或异物冲破防线侵入人体后，在无特效药物作用下，人体免疫力就是对抗疾病最有效的“药物”。人体免疫力的高低程度也直接影响着疾病的预后情况，对于免疫力强的人，病毒就像一场感冒，很快能扛过去；而对于免疫力差的人则很容易发展成重症，甚至引发多种并发症。

四种吃法降低免疫力

中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红表示，在新冠病毒肺炎流行期间，人们空前重视自身的抗病力，以为吃得多、吃得好，抵抗力自然就会强。但是，一些危害身体抗病力的错误饮食方式，很多人也许还稀里糊涂实践着，根本没有意识到其中的危险。

“降力”吃法一：喜欢过瘾的咸味

研究证明，多吃盐有害免疫力。在出汗不多的情况下，每天有3~5克盐即可满足人体需求，过多则可能有害。营养学家一直宣传“盐不过六”“盐不过五”，但科普宣传主要集中在血压控制方面，而研究发现：高盐还会扰乱肠道菌群，甚至有害免疫系统功能。

“降力”吃法二：迷恋甜食和含糖饮料

人们早就发现，血糖过度上升的糖尿病患者，和血糖正常者相比，身体的抗菌能力、抗病毒能力均显著下降，甚至癌症风险也会上升，这些都与免疫系统功能下降密切相关。

美国有营养流行病学调查发现，喝甜饮料多的成年人，患哮喘和慢性支气管炎的风险都更大，而这些疾病都意味着免疫系统功能紊乱。几十年前就已经有研究发现，过多吃糖降低中性粒细胞等白细胞的功能，使其对抗有害微生物的能力下降。

高糖饮食还会扰乱肠道菌群，而肠道微生物的平衡与正常的免疫功能密切相关。虽然吃米饭也会升高血糖，但吃甜食还有更多害处，因为这样做会降低饮食的营养素密度，即便热量没有超标，也会造成维生素和矿物质缺乏，而这种情况更会让免疫系统功能雪上加霜。

“降力”吃法三：蔬果、肉蛋搭配失衡

蛋白质太少或太多都有害免疫力。蛋白质是抗体和多种免疫应答中各种活性物质的主要原料，所以在蛋白质营养不良时，身体的抗感染能力会下降。只吃大量蔬果，鱼肉蛋奶豆制品等食物不足，会导致蛋白质摄入量过少。淀粉类主食太少，会导致蛋白质作为能量来源被消耗，不会发挥应有的营养作用。

但是反过来，把鱼虾肉蛋当饭吃，同样也是不利于免疫系统正常功能的。前文已说到，肾脏中过多的尿素不利于免疫细胞的抗菌作用，而摄入大量蛋白质，也会造成肾脏尿素水平上升。吃过多的动物性蛋白质，植物性食物比例太少，会造成身体的营养不平衡，抗氧化物质不足，膳食纤维不够，这些都会影响到肠道菌群的健康和免疫系统的功能。

“降力”吃法四：饥一顿饱一顿，吃饭不按点

到点不吃饭有害免疫力。澳大利亚科学家近期研究发现，人体的肠道免疫功能具有昼夜节律，而这种规律和吃饭时间有关。到了饭点，如果及时吃饭，则免疫功能增强，有利于预防可能出现的肠道感染。

这是因为，人们每天所吃的食物，并不是无菌状态。为了对付可能存在的有害细菌，人体通过分泌胃酸来杀灭微生物，同时还在肠道中配备了强大的免疫部队来预防和镇压微生物作乱，保护肠粘膜的完整性，避免肠道发生炎症。在不吃东西的时候，这些免疫部队无事可做，它们就保持一个低活性状态。如果没有微生物来袭，这些免疫细胞如果活性过高，就有可能造成肠道的慢性炎症和自身损伤。

所以说，如果每天按时进食，形成一个很好规律，身体就知道什么时候激活肠道的免疫系统，什么时候让它们休息。

如果有一顿没一顿，进食时间无法预测，那么肠道免疫系统也会无所适从，该活跃的时候不活跃，该休息的时候过度紧张，结果就容易造成肠道慢性炎症。

一旦肠道出现疾病，人体的消化吸收功能就会受到巨大影响。一方面，容易出现消化不良的情况，吃同样的食物，得到的营养可能大幅度减少，从而降低全身抗病力；另一方面，进食的混乱也会影响到肠道菌群，而菌群状态与身体的免疫功能息息相关。

八类食物能够提高免疫力

1 蘑菇

北京大学第一医院营养科主任许新华表示，蘑菇里香菇最好。香菇也就是常说的“山珍”，富含维生素B群和维生素D原，可有效提高免疫力，抗肿瘤、降血脂，大家每天都可以多吃点。

蘑菇还含有特殊的“保健”成分——蘑菇多糖。蘑菇多糖具有较强的抗癌防癌作用，可以抑制肿瘤细胞的生长，是提高人体免疫力的营养物质。而且临床上可用来提升癌症患者的免疫力，发挥抗癌的功效。

2 蜂蜜

蜂蜜有极好的抗菌消炎、防腐的功能。优质的蜂蜜的保质期可达永久，因此长期服用，能提高免疫力，预防细菌病毒感染，对于脂肪肝也有奇效。

3 娃娃菜

国家高级营养师赵英敏解释，娃娃菜是种“超小白菜”，但它的钾含量却比白菜高很多。据测定，每百克娃娃菜中约含有287毫克的钾，而同样重量的白菜仅含钾130毫克。钾是维持神经肌肉应激性和正常功能的重要元素，经常有倦怠感的人多吃点娃娃菜可有不错的调节作用。

常见的“上汤娃娃菜”就是很好的做法，可加些金针菇，用鸡汤来做高汤，对提高免疫力也有好处。

4 盖菜

盖菜又称芥菜。提到叶酸大家都想到菠菜，其实芥菜的叶酸含量是绿叶菜中排行第一的。芥菜维生素C的含量也仅次于甘蓝菜。其还含有类黄酮素、萝卜硫素和吲哚素等，可预防细胞老化、肿瘤和癌症，提高免疫力。

5 红枣

解放军第309医院营养科主任左小霞表示，红枣中的芦丁可软化血管，而环磷酸腺苷有提高免疫力和抗癌的作用。但红枣是温热食物，吃多易上火，每人每天3—5颗为宜。

6 紫薯

紫薯含有大量黏液蛋白，能够防止肝脏和肾脏结缔组织萎缩，提高机体免疫力，预防胶原病发生。

紫薯中所含有矿物质对于维持和调节人体功能，起着十分重要的作用。所含的钙和镁，可以预防骨质疏松症。

7 香蕉

北京医院营养科副主任营养师李长平表示，香蕉富含维生素B6，而维生素B6对增强人体免疫力有良好的作用，它还可以防止皮肤癌和膀胱癌。

维生素B6还可以保护肾脏不患结石症，而且对失眠症有治疗作用。维生素B6的摄入量不需要很多，每天2毫克就可以了，相当于2个香蕉中的含量。

除了香蕉以外，富含维生素B6的食物还有鸡肉、鱼、动物肝脏、马铃薯、梨和葵花子等。

8 葡萄干

葡萄干营养丰富，含有丰富的天然果糖，可快速补充能量。

上班族，特别是女性，可以每天吃一小把葡萄干，对缓解手脚冰冷、腰痛、贫血等现象，对提高免疫力都有好处。此外，葡萄干对降低胆固醇和疏通肠道也有效果。

九个办法唤醒你的免疫力

1.充足睡眠。研究表明，长期通宵熬夜会严重破坏人体免疫系统，从而更容易感染病毒。熬夜会消耗机体肌肉组织，现代人群熬夜多为久坐工作，又会导致脂肪堆积，这种体内营养成分的改变，在短期内不易被发现，长此以往会降低人体免疫力。充足的睡眠要保证醒来时体力恢复、精力充沛，一般成人每天睡眠时间在7～8小时，老人也不能低于6小时。

2.酸奶早餐。美国健康协会的一项研究发现，酸奶可以使“坏”胆固醇（低密度脂蛋白LDL）水平降低，并将尿路感染的风险降低47%。某些酸奶中所含的益生菌，更可以大幅提高机体免疫力和抗病能力。酸奶热量约为等量牛奶的1.5倍，且酸奶ph值低，因此酸奶白天喝比晚上喝更能补充能量，同时便于消化吸收。

3.多吃大蒜。美国马里兰大学医疗中心研究发现，常吃大蒜不仅有助于提高免疫力，还能帮助防止心脏类疾病。作为葱属植物，大蒜含有杀菌和抗病毒化合物，利于人体提高免疫力，全力对抗“入侵者”。大蒜中的大蒜素能抑制人体内炎症反应，减少自由基对人体细胞的损伤。但大蒜素遇热易挥发，建议将其捣碎后放置10～15分钟再吃，让蒜氨酸和蒜酶等物质互相作用，提高营养价值。大蒜素对肠胃有一定刺激作用，肠胃疾病患者要少吃。

4.蔬菜鸡汤。民间一直有喝鸡汤治感冒的说法。美国内布拉斯加州大学医学中心一项研究显示，蔬菜搭配鸡汤具有一定的抗炎效果，有部分消除因感冒引起的炎症的食疗作用。早先研究也证实，鸡汤能缓解诸如咽喉充血疼痛等症状。搭配鸡汤的蔬菜包括：洋葱、红薯、萝卜、胡萝卜、芹菜、香菜等。感冒容易影响人的食欲，此时蔬菜鸡汤、鸡蛋羹、面片汤等流食半流食均能补充能量，提高营养，帮助免疫力恢复。

5.常饮蜂蜜水、姜水、柠檬水。研究表明，蜂蜜中的抗氧化剂是提高免疫力的助推器；生姜是天然的镇痛剂和解毒剂，有一定对抗感染，消灭流感病毒的作用；柠檬中含有丰富的维生素C，有抗氧化性。周春凌解释，富含抗氧化剂和维生素C的食物，能够保护身体免受自由基的侵蚀和有害分子的损害，促进免疫系统健康。此外，温热水能让毛孔打开、发汗，维生素C也能缓解发烧时的肌肉酸痛症状，因而感冒后，多喝蜂蜜水、柠檬水等也有助于感冒症状的缓解。

6.享受下午茶时光。下午3、4点后，人体精力开始衰退，此时，喝杯下午茶或咖啡、吃些点心不仅能补充热量，提高工作和学习效率，还能缓解连续工作后的疲劳，通过自我调节，保持自身免疫系统健康。此外，老人消化吸收功能差，易有饱腹感，增加下午茶，少吃多餐还能满足体内营养所需。多项研究均表明，茶叶中的化学物质烷基胺能够加强免疫系统抵御感染的能力。如茉莉花茶富含抗氧化剂，有助于提高免疫力；薄荷茶提神醒脑，改善消化不良等。下午茶还可以搭配坚果、水果等小零食。

7.每周坚持锻炼。美国国家医学图书馆一项报告显示，运动能够帮助“冲洗”肺部细菌，还能使白细胞流通更迅速，提高免疫系统检测疾病能力。现代人工作压力大，但在身体基础状况正常的情况下保证每周五天，每次30分钟～60分钟的运动量即可，步行6000步以上、骑车、打羽毛球、游泳、瑜伽等都是增加每日运动量的不错选择；老人运动能力和身体耐受性差，爬山、自行车等容易伤害骨关节，造成膝盖损伤，因此，不妨多增加抗阻运动，提高体内肌肉组织含量，如椭圆机、拉力器、弹力绳等对抗自身重力的运动。

8.多晒太阳。美国耶鲁大学医学院的一项研究发现，常晒太阳有助于降低流感病毒及其他常见呼吸道疾病的危害。研究者认为，保持体内高水平维生素D，就可以更好地预防嗓子痛、普通感冒和鼻塞等问题。与更少晒太阳的人相比，生活在阳光充足地区的人更少感染流感病毒。周充足的维生素D还能帮助新陈代谢，减少肥胖风险，而晒太阳是最经济有效地补充方法，已有的调查显示，国人晒太阳的时间远远不够，孕妇、老人易缺乏维生素D和钙。一般来说上午十点、下午四点阳光中紫外线偏低，既能促进新陈代谢，又可避免伤害皮肤。每次晒的时间不超过半小时，晒完后可以搓热双手，按摩脸部，有清心安神、舒缓疲劳的效果。

9.保持微笑。积极乐观的心态不仅能降低人体压力水平，还能促进睡眠。美国斯坦福大学研究人员发现，笑能增加血液和唾液中的抗体及免疫细胞数量，还能让副交感神经兴奋，降低肾上腺素水平，缓解疲劳，是提高免疫力的良药。愉悦心情能降低应激激素水平，增加或激活某些免疫细胞，从而提高免疫力。过多负面情绪，不仅可能导致抑郁等心理疾病，还会减少进食，影响身体营养状况。生活中，要多些积极向上的思想，通过运动、读书、与朋友聊天等方式转移注意力，减轻压力。当觉得自身压力无法排解，影响正常生活时，要及时就医。（人民健康网综合自沈阳日报、中国妇女报、生命时报）