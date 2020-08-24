北京中医药大学东直门医院皮肤科主任医师 黄 青

黄褐斑(面部对称分布的淡褐色或黄褐色斑)是让女性很头疼的皮肤问题。中医称其为“面尘”“黧黑斑”，认为其发生与肝、脾、肾三脏关系密切，尤以肝为主。

现代女性承担了工作和家庭的双重压力，容易情绪不畅、焦虑不安。如果没有及时疏解，憋闷久了，就会造成肝郁。肝郁后，常常累及脾脏导致脾虚，也可能引起血瘀;肝肾同源，肝郁导致的相火妄动(肝肾阴虚，不能涵养寄居肝肾的阳火，导致其冲逆上炎的病变)也是导致黄褐斑的元凶之一。

中医治疗黄褐斑，除了临床常用的逍遥丸，针对不同情况，各有针对性解决方法：比如，脾虚要用参苓白术丸，血瘀要用桃红四物汤，肾阴虚要用六味地黄丸。

除了口服药物，外用药物也可 “直达病所”，中医常选用传统的“八白散”，即用八种中药(白丁香、白僵蚕、白牵牛、白蒺藜、白芨、白芷、白附子、白茯苓)组成的方剂，做成面膜敷在长斑部位。具体方法是：将上述药物磨成极细的粉末，每晚在擦完晚霜后，薄涂于面部，可起到预防黄褐斑的作用。

需要提醒的是，祛斑是一个循序渐进的过程，不可急于求成。市面上的美白祛斑产品大多数成分为偏酸性，容易造成皮肤干燥。因此，护肤时一定注意加强保湿，在产品中替换使用有保湿功效的产品，不要一整套产品全是美白的。

有黄褐斑的女性，日常还要加强防晒。涂抹完防晒霜后，在容易晒伤的颧骨和鼻尖，以粉扑按压含有防晒系数的蜜粉或两用粉饼，可达到多重防晒、预防黄褐斑生成的作用。此外，由于肝郁是导致长黄褐斑的最主要原因，建议女性朋友平时要学会调节情绪，凡事不要过多计较，用平和心态对待周围的人和事。▲