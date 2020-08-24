热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

多笑比大笑更延年益寿

2020年08月24日10:54 来源：人民网-生命时报

　　人们常说“笑一笑，十年少”，笑的健康益处数不胜数。近日，瑞士巴塞尔大学开展的一项新研究发现，相较于笑容程度，笑容的频度与心理健康关联性更高，多笑比大笑更延年益寿。

　　为探究日常生活中的笑与压力感受及负面情绪之间的关系，巴塞尔大学心理学系临床心理学和流行病学研究小组的研究员西娅·詹德·谢伦伯格博士和伊莎贝尔·柯林斯博士，在校内招募了41名平均年龄22岁的心理系学生(其中女性33人)。在为期14天的追踪随访中，参试者每日随机接收到8次手机语音提问，回答“刚才为啥会笑”“是礼貌性地一笑、哈哈一声笑还是笑到流眼泪”等问题，并就今日遭遇的压力事件和身体反应(如头痛、失眠、坐立不安等)进行描述。结果发现，人们每天平均笑18次，笑意通常来源于与他人的正面互动和自我愉悦体验。感受到笑意的程度和频度因年龄、性别及一天中的不同时段而有所差异，例如女性通常比男性更爱笑;一天中时不时就笑一笑，比一次性捧腹大笑更有助于减轻压力，改善情绪。研究报告刊登在美国《公共科学图书馆·综合》期刊上。

　　上述研究提醒我们，展现“正能量”能带给别人快乐，也会带给自己健康。无论是开怀大笑还是微微一笑，记得常把笑容挂在嘴边。▲

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn