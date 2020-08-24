北京：22家医院缴费“三统一”

医院缴费支付不规范、不便捷，开医疗收费票据要到专门窗口排大队……针对广大患者反映的医院门急诊缴费、业务办理等服务短板，北京市医院管理中心在市属医院推进一系列财务便民、疏“堵”举措，进一步提升缴费便捷度。

据悉，北京市22家市属医院目前已实现了医疗缴费支付的“三个统一”，即缴费窗口支付方式统一，所有人工缴费窗口均支持现金、银行卡和主要网络支付方式；人工缴费窗口网络支付扫码方式统一，均为医院主动扫码；缴费窗口支付标示统一，由北京市医院管理中心统一设计支付方式的标示牌。

针对患者获取医疗收费票据需要在医院缴费窗口排队办理的问题，北京市选定首都医科大学附属北京天坛医院试点医疗收费电子票据改革。如今在该院，缴费人直接通过医院的小程序，即可获取医疗收费电子票据。据悉，北京市医院管理中心正加紧推进该项改革在全系统22家市属医院的推广运用。（记者崔芳）