服务2.54亿老年人 全国老龄健康综合服务平台上线

近日， 由国家卫生健康委老龄健康司指导支持，人民网·人民健康主办并建设运营的全国老龄健康综合服务平台（以下简称“平台”）正式上线。平台以移动端为主，PC端同步展示，以适应不同用户的浏览习惯。

当前，我国老年人口规模持续扩大，对健康服务的需求愈发迫切。为深入贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》和《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》有关要求，聚焦老年人群需求，宣传普及老年健康政策和科学知识，切实提高老年人健康水平，帮助老年人更便捷地接受医养结合服务，满足老年人日益增长的健康服务需求，在国家卫生健康委老龄健康司指导下，人民网·人民健康建设并上线全国老龄健康综合服务平台。

平台为广大老年人群及其家属提供权威可信的信息及服务，主要包含国家老年政策措施、健康科普知识、全国各地经验以及医养结合机构信息服务等。平台目前建有医养结合、老龄健康和老年友好社会三大板块。

其中，医养结合板块含政策服务、各地特色、标准规范等资讯内容栏目，医养结合机构数据库、机构可视化地图、机构展示等服务栏目；老龄健康板块含老年健康政策、进展及经验、老年健康科普等资讯内容，线上问答、健康科普、互动交流等栏目；老年友好社会含政策服务、典型经验、各界观点等资讯内容和相关服务。

平台将充分发挥中央媒体平台优势，展示政府部门、行业组织、专家学者、资深从业者对于老龄健康、医养结合等政策、服务和产业的看法观点，面向老年人及关注老年健康的人群，通俗易懂地宣传相关政策和知识。

此外，平台将重点宣传展示医养结合机构的信息，构建全国医养结合机构数据库，全面、立体地展示医养结合机构的服务特色、收费体系、等级水平、用户点评等信息，方便老百姓查询身边的医养结合机构信息，寻找最适合自己的医养服务，促进医养结合机构的服务完善。

今后，人民网·人民健康将同步组织各类线上线下活动，邀请专家解读政策法规、分享典型案例、开展行业交流，通过各种形式的活动项目带动，实现送政策、送知识、送服务“三统一”，助力老龄健康事业高质量发展。

附：

1. 平台移动端可通过扫描二维码进入

2. PC端可点击该链接进入：

http://health.people.com.cn/GB/26466/431463/432282/index.html

3. 平台部分内容展示：

4、平台对外机构合作

咨询电话：010-65367951

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