灾后防疫这11项要做到 注意饮用水、食品卫生

市卫生健康委提醒，洪灾期间，为保护自身健康、减少疾病发生，大家要做到：

1.饮用水卫生

不喝生水，只喝开水或符合卫生标准的瓶装水、桶装水；装水的缸、桶、锅、盆等必须干净，并经常倒空清洗；对临时的饮用井水、河水、湖水、塘水，一定要进行消毒；混浊度大、污染严重的水，必须先加明矾澄清；漂白粉(精片)必须放在避光、干燥、凉爽处(如用棕色瓶拧紧瓶盖存放)。

2.食品卫生

不吃腐败变质或被污水浸泡过的食物；不吃剩饭剩菜，不吃生冷食物；不吃淹死、病死的禽畜和水产品；食物生熟要分开；碗筷要清洁消毒后使用；不要到无卫生许可证的摊档购买食品。

3.环境卫生

消除住所外的污泥，垫上砂石或新土；清除井水污泥并投以漂白粉消毒；家具清洗一遍再搬入居室；整修厕所，修补禽畜圈。不要随地大小便，粪便、排泄物和垃圾要排放在指定区域。

4.家畜管理

猪要圈养，搞好猪舍的卫生，不让其尿液直接流入水中，猪粪等要发酵后再施用。管好猫、狗等家禽动物。家畜家禽圈棚要经常洒灭蚊药；栏内的禽畜粪便也要及时清理入集中粪池。

5.防蝇鼠螨

粪缸、粪坑中加药杀蛆；室内用苍蝇拍灭蝇，食物用防蝇罩遮罩；动物尸体要深埋，土层要夯实。人群较集中的地方，也是鼠类密度较高的地方；当发现老鼠异常增多的情况需要及时向当地有关部门报告。保持住屋和附近地面整洁干燥，不要在草堆上坐卧、休息。

6.及时就医

如果感觉身体不适时，特别是发热、腹泻病人，要尽快寻求医生帮助。其次是遵听医嘱，配合传染病隔离，注意相关药物使用方法。

7.手部清洁

不用手、尤其是脏手揉眼睛。各人的毛巾、脸盆、手帕应当单用，如果不得不与病人共用脸盆，则应让健康人先用，病人后用，用完以肥皂将脸盆洗净。

8.勤戴口罩

接触病人的人应戴口罩，口罩应每天换洗和消毒。如皮肤、粘膜被患者的血、尿或口腔分泌物污染，应立刻用消毒酒精擦拭消毒。被病人血、排泄物污染的环境和物品也应及时消毒。

9.皮肤保护

为预防皮肤擦烂，应保持皮肤清洁干燥，随身用毛巾等擦汗。可以在皮肤皱折部位扑些痱子粉。

10.下水劳动

每隔1~2小时休息一次，擦干脚，在阳光下曝晒片刻。每次劳动离水后，一定要洗净脚，穿干鞋。当发现脚部皮肤破溃并有加重趋势时，如情况许可应暂时不要下水。要设法穿长筒靴。有足部皮肤病的应少下水。

11.心理健康

保持积极的心理状态，在被水围困的现状下，找些感兴趣的事做，保持良好的生活规律。

据华龙网