婚姻好坏取决于你对待自己的态度

能维持自我平衡的人，更容易拥有幸福的婚姻；而需要他人来获得平衡的人，更容易进入痛苦的关系——

婚姻最无奈的时刻莫过于：向前走，走不动；向后退，退不回。

婚姻就像玩跷跷板

大多数的婚姻问题难以解决，主要原因是两个人的成长不同步，已经改变的人无法退回去，而被迫改变的那个人又很难到达新关系的位置。但即便这样，却并不意味着成长不同步就是关系的终结。只有当关系里更痛苦的那个人，只想拼命留住对方，用不断忽略自己的痛苦，来阻碍去看见两个人的差距时，关系才会走向本质的撕裂。

所以，当婚姻变得平淡时，就像一片死水在召唤活力的诞生。一旦其中一部分被激活，整个水质都会被迫发生改变。激活带来的两种结果：1.一个人的成长带动另一个人的成长，婚姻进入全新阶段；2.成长快的那个人，远远抛开固守不成长的那个人，婚姻破裂。

实际上，婚姻关系里的两个人就像玩跷跷板，没有一刻是绝对平等的。所谓平等是一种动态的自我和关系的平衡。当你接受了婚姻的动态平衡，不再追求眼前的平等和不变，你就会发现眼前要走的路有很多，这是婚姻给自己的挑战，也是自己的内心渴求，如何走好这些路比辛苦留住一段婚姻更重要。

寻找平衡的人是自己

婚姻里有一个基本规律：能维持自我平衡的人，更容易拥有幸福的婚姻；而需要他人来获得平衡的人，更容易进入痛苦的关系。

尽管维持自我平衡能力的不同，会导致婚姻走向不同，但每个人维持自我平衡的能力都是可以得到发展和提高的。

首先，要意识到，无论你有怎样的委屈、不满和愤怒，始终需要在经过一段情绪起伏后，重新回头去整理自己，看到失衡对自己意味着什么。在充分的自我理解之后，你可能会看到一些眼前的挑战，去面对这些问题，你就从失衡中获得了力量。

不避开婚姻里的问题

总有人在咨询中说，我很倒霉，千挑万选的人还是有我担心的那些问题。实际上，如果你自己有一些未处理好的问题，进入婚姻后，问题就会变得更明显。带着一个失衡的自我进入关系时，婚姻也很可能会跟着失衡。

一段好的婚姻可以拓宽你的眼界，打开你僵化的边界，让你变成一个更接纳、更柔软的人。而实际上，真正决定婚姻好坏的，不是你的伴侣，而是你对待婚姻和自己的态度。

如果你感觉到自己的失衡，却指望婚姻能救你，那每段关系都会让你失望至极；如果你感觉到自己的失衡，希望通过婚姻去理解自己，帮助自己成长，那么无论跟谁在一起，都是一段重新塑造自己的好婚姻。（心理咨询师 罗近月）