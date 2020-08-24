母亲和丈夫都强势，我左右为难

Q:

我和老公结婚四年，在结婚、怀孕、生子、换房等一系列重大生活节点，都爆发过很严重的冲突。主要原因有两个，一是我在两性相处方面思维不够成熟，会习惯性逃避问题。二是我很自卑，母亲对我的影响非常大，包括在婚姻生活中的很多决定。如结婚时母亲给了嫁妆，希望用于还老公婚前购买的房贷。之后，母亲就催促我在房本上加上我的名字。这个过程老公感觉到母亲在起作用，对双方的影响都是负面的。

母亲和老公都性格强势，我就是中间的一根绳子，没有把他俩拧成一股劲，反而被拉扯得筋疲力尽。

这次，我们准备换一个学区房。房子A是我们现住的，另外还投资了一个在租房产B。我的想法是把两个房子都卖掉，换一个大的。但老公想把A留给他妈将来养老住，把B卖掉再贷款。说实话我不在乎卖哪个，但是因为我母亲给的嫁妆还了A的贷款，金额挺大，我不希望这个房子留着将来引起两家人不必要的冲突。因为这老公和我大吵一架，他觉得嫁妆给了就是我们的钱，爱怎么花就怎么花。

我觉得，在处理很多事情时我们不是一条心，我很痛苦。

谢媛

A:

谢媛，您好！

婚姻的经营的确需要智慧，没有生活的智慧，没有处事的技巧，再好的感情也容易被各种矛盾和摩擦消耗掉。

人在结婚后，会有一个飞速的成长，需要学会两个人搭档配合团队作战，学会如何利用彼此的长处，实现资源最大化。这比较考验人的悟性。有时候看起来也挺麻烦的，但的确对人的成长有好处，因为婚姻比单身更接近生活的实战。说几点很重要的婚姻智慧，也算是生活智慧，与你分享。

第一，做人要有主见，它是后续很多问题的根源。

许多家庭对女儿的教育有一个缺陷，就是忽视女性自由意志和主见的培养，所以在成年后容易缺乏主见。有两个方面的表现：一是结婚之后马上投入小家庭的怀抱，过分听老公的；还有一种是立场不稳，听老公说完觉得有道理，听父母另外一说也觉得有道理。

你大概就属于第二种，母亲和丈夫都强势，你谁都不愿意得罪，都想让他们满意，结果变成了不由自主地考虑双方的感受。母亲和你说啥，你考虑的是丈夫能不能高兴，丈夫想要做的事，你又担心母亲能不能满意。你立场太飘忽，导致双方都在争夺你的表态，丈夫觉得你太在乎母亲的意见，母亲觉得你太听丈夫的，他们不明白你真正想的只是息事宁人。

你太软弱就会出现这种情况，大家都打着对你好的旗号，想要让你服从自己，而忽视你真正的意愿。所以在不形成自己真正的主见之前，你是无法结束这些矛盾的。

一定要有自己的态度，双方的意见交汇在你这里，哪个有道理你都可以拿来作为参考，但最后的决策必须属于你自己。比如对丈夫说，加名字是我个人的态度，和我妈妈没关系。比如对母亲说，不卖房子是我们双方认定的结果，不是丈夫的意思。凡事都要以这种态度去和外界沟通，承担自己该承担的，做自己应该做的，才能让别人真正尊重你及你的看法和意见。

第二，两头瞒，不能两头传。

我们常说好男人在婆媳关系中要做到两头瞒，不能两头传，这并不是男人独有的处事原则，而是男女都应该在婚姻中牢记的箴言。

母亲和你说什么，仅限于你们两个之间，你不仅没有义务传递到你老公那里，更不应该因为母亲说了什么，而影响到你对丈夫的看法。

有时候很多人能做到第一点，不会直接传话，但是却卡在了第二关：父母、亲人、朋友的一些负面评价会变成阴影，埋伏在他们的夫妻关系中，遇到合适的时间便爆发。如，母亲曾说你老公心机深，你当时不承认，回家越看越觉得他算计你。下次吵架时便脱口而出：“我妈早就看你不是好人了！”完了，夫妻关系、丈母娘和姑爷之间的关系在瞬间遭受暴击。

你现在已经意识到这个问题，用刻意的报喜不报忧，不敢对母亲说你真实的生活感受，来逃避母亲和你谈论丈夫的问题。这是一种解决问题的办法，不过比较被动，会让你忽视母亲一些正确的建议和帮助。

总之，生活的智慧千变万化，归根结底还是格局、心胸和气度，站得高才能看得远，懂得多才能想得深，人终究会过上与自己能力相匹配的生活。

本期做客专家

晚睡，作家、情感咨询师，喜好解读复杂情感迷局，关注女性独立与成长，著有《晚睡谈心》《帮你看清已婚男人》《你配得起更好》等作品