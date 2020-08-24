热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

莫让奇葩操作“毁了”厉行节约

2020年08月24日08:45 来源：光明日报

　　【网言】

　　近日，全国多地出台举措遏制“舌尖上的浪费”。然而，在一些地方，有餐厅要求食客餐前称体重，按体重点餐；有烤肉店推出吃不完可退，高温消毒后再卖；有餐厅规定，食客有剩菜就扣服务员绩效……

　　创新推动厉行节约值得鼓励，但不应走样。毕竟，体重并不能直接与食量挂钩，顾客的责任不能算到服务员头上，避免浪费也不能简单等同于少点几道菜。要将好事办好还需从实际出发：餐厅可以用样本展示菜量，让顾客适量点餐；学校、单位食堂可以引入大数据管理，精准供餐；厨房应该多进行产品开发，提高食材利用率；外卖平台推进信息标准化，让顾客告别“盲点”。这些都需要相关行业以更精细、更科学的态度提供服务，而不是制造噱头甚至搞“攀比式节约”。鼓励消费不意味着放任浪费，倡导节约也不等同于限制消费。归根结底，无论是硬举措还是软约束，都需建立在与顾客的价值共振、情感共鸣上，以人性化、可操作性强的措施凝聚共识，激发合力，形成长效。

　　（原载于人民日报评论微信公众号 作者：钟于 摘编：孙晓）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn