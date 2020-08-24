莫让奇葩操作“毁了”厉行节约

【网言】

近日，全国多地出台举措遏制“舌尖上的浪费”。然而，在一些地方，有餐厅要求食客餐前称体重，按体重点餐；有烤肉店推出吃不完可退，高温消毒后再卖；有餐厅规定，食客有剩菜就扣服务员绩效……

创新推动厉行节约值得鼓励，但不应走样。毕竟，体重并不能直接与食量挂钩，顾客的责任不能算到服务员头上，避免浪费也不能简单等同于少点几道菜。要将好事办好还需从实际出发：餐厅可以用样本展示菜量，让顾客适量点餐；学校、单位食堂可以引入大数据管理，精准供餐；厨房应该多进行产品开发，提高食材利用率；外卖平台推进信息标准化，让顾客告别“盲点”。这些都需要相关行业以更精细、更科学的态度提供服务，而不是制造噱头甚至搞“攀比式节约”。鼓励消费不意味着放任浪费，倡导节约也不等同于限制消费。归根结底，无论是硬举措还是软约束，都需建立在与顾客的价值共振、情感共鸣上，以人性化、可操作性强的措施凝聚共识，激发合力，形成长效。

（原载于人民日报评论微信公众号 作者：钟于 摘编：孙晓）