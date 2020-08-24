香港官员呼吁市民踊跃参加普及社区检测

中新社香港8月23日电 在中央政府的大力支持下，香港将于9月1日开展普及社区检测计划。除有鼻咽疾病等不适合进行检测人士和6岁以下儿童，所有持香港身份证的市民均可免费接受新冠肺炎病毒检测服务。多名香港官员23日发表网志，呼吁全港市民踊跃参加上述计划。

香港特区政府政务司司长张建宗表示，实验室检测和监测是特区政府防疫工作的关键。越多人参与检测，就能越快找出更多社区的隐性患者，截断社区传播链。这有利于香港早日遏制疫情，让经济及社会重回正轨。

“我再次呼吁市民踊跃参加普及计划，配合政府的防疫抗疫策略，保护自己，保护家人。”张建宗写道。

特区政府财政司司长陈茂波表示，香港近期确诊病例中，长者的死亡率明显较高。因此唯有中断隐形传播链，遏制新的感染，才能让长辈免除健康威胁和精神上的恐惧。也唯有切断传播链，市民才可恢复日常生活及出行，收入受到重创的企业和打工仔才有望走出困局。“每人走多一步、勇于承担一点麻烦，我们才可以摆脱病毒没完没了的纠缠，一起重回正常生活。”

陈茂波表示，为避免因控疫而拖垮经济，特区政府各政策局近期均积极与各相关业界沟通商议，寻求在风险可控情况下，尽量让经济活动有序进行的可行方案。

特区政府食物及卫生局局长陈肇始表示，香港的第三波疫情尚未完结，大规模社区暴发和疫情反弹的风险仍然相当高。进行病毒检测的作用是找出带有病毒的患者、进行治疗并防止病毒继续传播。

“更重要的是，普及检测计划的出发点是整体公共卫生和公众健康，而并非只着眼于个人诊断或治疗。”陈肇始认为，鼓励市民参与普及社区检测是所有医护专业人员和关心香港的市民的应有之义。