海外中餐业走出“至暗时刻” 逆境求新迎来复苏

新冠肺炎疫情暴发以来，海外中餐馆的生意遭遇重创。随着全球多地复工复产，中餐业者们探索外卖模式、发放爱心中餐、尝试机器人送餐……他们各出奇招，在巨大的生存压力下寻求生机，期盼迎来海外中餐业的复苏。

线下到线上 中餐馆深耕外卖市场

疫情推动海外传统中餐馆调整经营模式，拓展外卖业务。如今的中餐外卖不再是“送餐”而已，业者们在更新菜品和包装上下了不少功夫。

在纽约中式简餐“君子食堂”创始人赵勇看来，顾客与餐厅的交流方式和空间都发生改变，营销模式、菜品口感等自然也要跟着调整。“从线下到线上，从店里的纸制菜单到坐在自家沙发滑动手机，从餐厅人工销售转变成网上销售，我们需要改变很多。”

赵勇举例，菜品要在路上运送超过20分钟，怎么做到口感不受影响，就需要做菜品改良和外包装的升级；另外，餐厅还努力提升顾客点餐体验，比如每周推出不同主题的“云快闪”菜单。

美国南加州罗斯密市的海珍大酒楼也在外卖包装上下足功夫，餐厅经理Lucy近日花费数万美元购置了两台塑封机器，外卖菜品塑封后干净卫生，还能锁住温度；餐厅还推出专门针对附近上班族的特价外送盒饭，比如22美元的龙虾伊面和30美元的螃蟹油饭。

在澳大利亚墨尔本，中餐馆楚留香湖北菜通过免配送费、发优惠券等方式，把外卖做得红红火火。餐馆主管陈可介绍，“我们与‘熊猫外卖app’合作，3公里以内都免费送，食客还可以使用满35澳元减5澳元优惠券，像双椒嫩鸡肉、排骨藕汤等菜品都很受欢迎。”

传递温暖味道 “爱心中餐”吸引人气

虽然面临着巨大的生存压力，不少中餐馆还准备了一份份免费的爱心盒饭，不仅为生活受疫情影响的民众们送去中国风味，也将久违的热络生意吸引进中餐馆。

中式炸鸡、麻婆豆腐、鱼香肉丝……位于日本东京的中餐馆“三巴汤”，曾经连续一个月每天免费发放盒饭。“盒饭从最初一天做200份，然后500份，最后到了1000份，来领取的九成是当地人，还有亲人不在身边的孩子们。”店主李先生说。

7月下旬起，“三巴汤”晌午时段的客流量逐渐恢复，但仍不能与疫情前相比。对此李先生非常乐观，“生意人要乐观才能生财，如果每天死气沉沉客人也不会来。”他表示如果日本再次进入紧急事态宣言的话，“三巴汤”还会继续免费发放盒饭。

“爱心中餐”活动也在西班牙、意大利、巴西等国的中餐馆进行。7月20日起，西班牙巴塞罗那“大众食府”“好运来”“餐餐美食”3家中餐厅，连续4周每天提供600余份爱心午餐，发放给当地困难侨胞、留学生和疫情防控一线的工作人员。

西班牙巴塞罗那青田同乡会会长周建虹说，每天发餐时一排排中餐盒饭都能吸引行人驻足，原本生意萧条的中餐厅，也因为热闹的活动积攒了人气，店里接到的外卖订单明显多了起来。

各出奇招 新科技助力提振中餐业

“13号桌到了，请慢慢吃。”走进荷兰华人连锁快餐店BIG BREAD KITCHEN，一台送餐机器人正在工作，将一盘盘中式菜品送到顾客桌前。

疫情期间，各类“无接触”服务受到追捧，BIG BREAD KITCHEN老板陈胜花费800多欧元购买了三台机器人，其中两台用于传菜和餐桌服务，另一台在店门口迎接顾客。

“客人通过桌上的二维码下单，员工将做好的食物交由机器人托盘并输入桌号，机器人可以自动送餐并返回，还有与人对话的功能。”陈胜说，在中餐普遍不景气的情况下，机器人招揽了不少客人，还能减少人力成本。

还有中餐厅用美食直播的方式吸睛不少。纽约中餐厅“君子食堂”的主厨冼诺扬每周五会通过餐厅的社交平台账号做“美食直播”，讲解菜品的制作过程、摆盘方式，以及背后的历史渊源。

“非常时期，我们通过直播让在家吃饭变成一种文化体验，也给生活增添了一些色彩，受到不少食客欢迎。”冼诺扬说。(吴侃)