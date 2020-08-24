我国战疫成果将亮相今年服贸会

本报北京8月23日电 （记者贺勇）记者23日从北京市卫健委牵头组织的集体采访活动获悉：即将于9月上旬举行的2020年中国国际服务贸易交易会将特别设立公共卫生防疫专题展区，展示我国在新冠肺炎诊断、治疗、预防环节的最新成果与代表产品。

“我们在48小时内完成新冠病毒核酸检测试剂研发，在全国第一批获得了生产注册。之后又研发出同时检测7种冠状病毒的‘七联冠’、30分钟出结果的快捷核酸试剂。”中国生物技术股份有限公司副总裁张云涛介绍。民营企业卡尤迪生物科技将携“闪测Flash20新冠病毒核酸快检系统”亮相公共卫生防疫专题展区。闪测系统优势显著，检测时间30分钟，加样时间1分钟。

此次服贸会还将举办中医药专区展览展示及配套活动，广安门医院等医疗机构将集中展示中医药的国际合作现状和抗疫期间的成果，包括国际远程会诊平台、世界卫生组织在华合作项目等。

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 13 版）