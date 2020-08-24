做创新发展的探索者组织者引领者

在企业家座谈会上，习近平总书记勉励广大企业家“做创新发展的探索者、组织者、引领者”“努力把企业打造成为强大的创新主体”。习近平总书记的重要讲话为企业家推动创新发展指明了方向和路径，必将激励和引导广大企业家弘扬创新精神，带领企业战胜挑战、走出困境，实现凤凰涅槃、浴火重生。

创新是引领发展的第一动力。在新冠肺炎疫情防控期间，大数据追踪疫情传播、无人机测量体温……高新科技应用展示着创新驱动发展的无限潜力。企业是创新的主体，是技术进步的主要推动者。我国企业家群体在改革开放大潮中成长壮大，在创新创业中发挥着“领头羊”作用，为推动生产组织创新、技术创新、市场创新作出了重要贡献。当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，我国经济已进入高质量发展阶段。企业家大力弘扬创新精神，对于激发市场主体活力、培育发展新动能、抢占科技制高点具有重要意义，有利于推动我国经济社会持续健康发展。

做创新发展的探索者。创新是人类发挥主观能动性对未知领域的探索，走的是别人没有走过的路，做的是前人没有做过的事，难免荆棘丛生、困难重重。习近平总书记指出：“创新从来都是九死一生，但我们必须有‘亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔’的豪情。”做创新发展的探索者，意味着敢闯敢试、敢为人先，既要勇于向前、敢于冒险，又要准备经历失败、不怕失败，还要善于总结经验、重整行装再出发。对于企业家来说，无论是在企业发展战略制定与实施过程中，还是在新技术应用、新产品开发、新市场开辟中，只有保持强烈的探索精神，敢于开辟新领域、探寻新路径，才能不断达到新高度，带领企业走出一条新路。

做创新发展的组织者。企业是土地、资本、劳动力、技术、数据等要素集中配置的场所，将这些要素有机组合起来、充分发挥各要素经济价值的主体则是企业家。企业家弘扬创新精神，推动生产组织创新，着力降低企业内部的组织成本和外部的交易成本，创造新的商业模式；推动技术创新，积极研究新技术、应用新技术，提高生产效率和效益，推出新的产品或工艺；推动市场创新，拓展市场空间，打造过硬品牌，增强消费者对产品和服务的信任度和美誉度。这一过程涉及市场调查、研究开发、工程设计、试制和生产过程、规模生产、技术扩散、市场营销等多个环节，需要企业家在开放环境中对不同类型的要素和条件大胆尝试、优化组合，努力提高全要素生产率，不断增强企业核心竞争力。

做创新发展的引领者。当前，我国发展面临保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境，新冠肺炎疫情在全球蔓延又带来全球产业链供应链深度重构。化危为机、变压力为动力，需要大力推动企业创新，加快关键核心技术攻关，提升产业链供应链现代化水平，打造未来发展新优势，培育发展新动力。这就需要广大企业家做创新发展的引领者，重视技术研发和人力资本投入，有效调动员工创造性，努力把企业打造成为强大的创新主体；紧扣供给侧结构性改革这条主线，推动产品升级、质量升级、服务升级，服务于经济高质量发展；努力开拓新市场、创造新机遇，推动企业为经济持续增长贡献力量。

（作者为中国人民大学商学院教授）

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 09 版）