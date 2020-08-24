弘扬英雄精神 汇聚磅礴力量

在新冠肺炎疫情防控中，在武汉保卫战最紧张的时候，数千名建设者克服重重困难，日夜鏖战，可容纳1000张床位的武汉火神山医院从开工建设到交付使用仅用了10天时间。令人惊叹的速度背后，是一名名建设者夜以继日的辛勤付出，是各部门各单位和众多企业紧急调度、积极配合、相互支持的高效行动，是中国人民众志成城、齐心协力战胜疫情的坚定决心。在防控新冠肺炎疫情这个没有硝烟的战场上，广大医护人员冲锋在前，留下“最美逆行者”的身影，他们的出征留言感人至深；广大党员干部挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，以实际行动践行初心使命，鲜红的党旗在疫情防控斗争一线高高飘扬……这些都是新时代英雄精神的生动体现。

2019年，张富清被授予“共和国勋章”。当被问及是什么力量让他60多年来深藏功名、一心奉献时，他哽咽道：“和我并肩作战的战士，献出了自己宝贵的生命。一个排、一个连的战士，都倒下了。他们对党忠诚，为人民牺牲。和牺牲的战友相比，我有什么资格张扬呢？”在老英雄眼中，牺牲的战友都是英雄，都是他的榜样。伟大时代呼唤伟大精神，崇高事业需要榜样引领。张富清和他的战友、奔赴防控新冠肺炎疫情一线的广大医护人员……他们身上焕发的英雄精神，鼓舞着广大党员干部和人民群众继续走好新时代的长征路。

英雄模范是民族脊梁。在战火纷飞的革命岁月，无数革命者为国家和民族的前途命运不懈抗争，用血肉之躯挺起中华民族的脊梁，这是英雄精神；在热火朝天的建设年代，建设者为改变我国一穷二白的落后面貌矢志艰苦奋斗，把公而忘私的精忠赤诚镌刻在中华大地上，这是英雄精神；在改革开放大潮中，从脱贫攻坚、乡村振兴的领头羊到击水中流的改革先锋，从勇攀科学高峰的登攀者到创业浪潮中搏击风浪的弄潮儿，迎难而上勇挑重担、锐意进取争创一流，这也是英雄精神。

大力弘扬英雄精神，需要将崇尚英雄的好做法好经验用制度固化下来。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视党和国家功勋荣誉表彰工作，强调要充分发挥党和国家功勋荣誉表彰的精神引领、典型示范作用，推动全社会形成见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围。2015年，中共中央印发《关于建立健全党和国家功勋荣誉表彰制度的意见》，全国人民代表大会常务委员会颁布《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》。2017年，中共中央、国务院印发《国家功勋荣誉表彰条例》。今年8月11日，国家主席习近平签署主席令，授予钟南山“共和国勋章”，授予张伯礼、张定宇、陈薇“人民英雄”国家荣誉称号，以表彰他们在抗击新冠肺炎疫情中作出的杰出贡献。英雄精神在传承中历久弥新，制度建设在实践中与时俱进。以制度化的方式崇尚英雄、表彰英雄，必将激发每一位中国人的自豪感和荣誉感，激励人们大力弘扬英雄精神，凝聚起亿万人民同心共筑中国梦的磅礴力量。

（作者单位：空军指挥学院、国防大学国家安全学院）

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 09 版）