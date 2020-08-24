本报北京8月23日电 （记者贺勇）记者从首都绿化委员会办公室获悉：北京推动全域创建国家森林城市，今年通州区、怀柔区、密云区将力争实现创森目标，到2023年，北京市除东城、西城外的其他14个区全部实现创森目标。

在城市总体规划的基础上，北京编制实施《北京森林城市发展规划（2018年—2035年）》，提出了“绿美京华，北京森林”的总体定位。总体目标为，2023年除东城区和西城区外，其他14个区全部成为国家森林城市。

今年春季，北京克服疫情影响，分区分批推进春季造林，目前，北京新一轮百万亩造林绿化建设任务已完成过半。北京计划通过两轮百万亩造林绿化工程，到2022年森林覆盖率达到45%，为全域创森奠定坚实基础。除了新一轮百万亩造林工程，北京还将“留白增绿”、美丽乡村建设、森林公园建设、林地绿地湿地保护等相关专项工作全部纳入创建工作体系，统筹组织力量、规划体系、资金项目、计划进度、考核评估等，确保落图落地，推进森林城市建设步入快车道。

目前，北京已形成千亩以上绿色板块250处、万亩以上大尺度森林29处，湿地总面积达58682.86公顷。全市城乡各类公园已达1050个，建成“口袋公园”“小微绿地”400多个，基本建成第一道绿化隔离地区城市公园环和第二道绿化隔离地区郊野公园环，北京市民能开窗见绿、出门见园。与1980年相比，2019年北京森林覆盖率由12.8%提高到44%，城市绿化覆盖率由20.10%提高到48.46%，人均公共绿地面积从5.14平方米提高到16.4平方米。

“全域创建国家森林城市，北京有信心，也有决心。这是首都北京打造国际一流和谐宜居城市的绿色追求，也是用‘以人民为中心’理念推进城市发展的北京答卷。”首都绿化委员会办公室义务植树处负责人表示。

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 14 版）