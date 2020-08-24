水源地保护区居民拿到“绿色”补贴

本报绍兴8月23日电 （叶卫华）近日，浙江绍兴市柯桥区王坛镇新联村的村民们收到了一笔“免费用水补贴”。这是柯桥区首次从区级生态保护补偿基金中拿出的一笔专项资金，以定额水费的形式补贴给为当地饮用水水源地保护作出贡献的南部山区群众。据了解，一季度末，这项总额达270万元的2019年度“绿色”补贴已全部发放到平水、王坛、稽东三个镇的水源地保护区群众手里。预计今后每年的补贴金额会达到350万元左右。

柯桥区虽地处平原水乡，但山区面积比例达70%，水资源分布不均衡。近年来，柯桥区通过实施城乡供水扩面工程和农村饮用水达标提标行动，将当地南部山区因高海拔原因无法享受“优质水源”的人口从8.93万缩减至0.3万，至今年底将基本实现全覆盖，使全区城镇水厂受益人口比例提升至99%以上。

为保证将350平方公里水源地保护区内的山区群众全部妥善纳入城乡供水服务体系，消除长期以来存在的在水源水质、设施维修等方面的差距，柯桥区从保障安全用水和引导合理用水两方面下功夫。一方面是保证入户水质安全放心。城乡出厂水均通过全自动净化消毒设备和自动检测系统，确保水质达标。明确农村供水工程由柯桥供水有限公司成立专班负责县级统管，所有用水户一律安装适合高山区气候的防冻水表。另一方面，引导群众合理、节约用水。开展三档“阶梯”收费，对超过定额用水量的部分实行超量累进加价，并引导村民按时、足额缴纳水费；将水源地保护和自觉缴纳水费等理念纳入村规民约，用村级自治公约规范村民行为，引导村民节水爱水。

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 14 版）