三地因天然林保护问题被约谈

本报北京8月23日电 （记者顾仲阳）在2019年天然林保护核查中，内蒙古呼和浩特市赛罕区、宁夏固原市原州区、河北赤城县三区县存在突出问题。其中，赛罕区天然林管护任务未落实、数据造假；原州区生态效益补偿资金未兑现、侵害林农利益；赤城县破坏国家公益林。近日，国家林业和草原局集体约谈了三区县人民政府负责人。

国家林草局副局长李树铭在约谈中要求，存在问题区县要把问题彻底整改到位。已经开始整改的，要严格对照国家相关规定和标准，整改不到位不收兵。还没有整改或短期内不能完成整改任务的，要在规定时限内确保整改到位、整改有效。要严肃问责追责，对发生的问题，要彻查源头责任。对搞表面整改、敷衍整改、虚假整改的要加大追责力度，该调减任务和资金的要调减，该约谈上一级政府的要坚决约谈警示。要以案促改，必须深刻反思和主动排查制度隐患和薄弱环节，落实标本兼治，建立“早发现、早制止、严查处”的工作制度，坚决杜绝此类问题再次发生。

约谈会上，三区县人民政府负责人分别作表态发言，都表示对所有通报问题照单全收，立即全力整改。国家林草局天然林保护工程管理中心主任金旻表示，将对三地整改情况开展严格的跟踪检查。

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 14 版）