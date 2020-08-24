人民论坛：激扬奋勇向前的精神力量

危急关头显斗志，艰难困苦见精神。在时光的河流中跋涉，精神的力量弥足珍贵，激励人发愤图强，引领人砥砺前行。

回顾中国人民抗击新冠肺炎疫情的艰苦斗争，许多场景已在岁月中定格，令人记忆犹新。医疗队员写下“若有战，召必回，战必胜”，人民子弟兵哪里需要就奔赴哪里，医务工作者在重症病区连续奋战，民警坚守防控一线、守护群众安全，社区工作者手持测温枪风里来雨里去，“90后”“00后”冲锋在前、勇于担当，工人们开足马力抢建火神山医院、雷神山医院……一位位“逆行者”，传递着众志成城、共克时艰的精神力量。

最近《查医生援鄂日记》在上海书展上引发关注，其封面上的一句话启人思考：“这世上可能确实没有超级英雄，不过是无数人都在发一份光，然后萤火汇成星河。”一双双手紧握在一起，精神的溪流汇成江海。面对突如其来且来势汹汹的未知病毒，我们举国同心、同舟共济，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，用较短时间有效遏制了疫情蔓延势头，推动全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。亿万人团结一心、携手并进，汇聚起一个民族的精神伟力，构筑起又一座精神路标。

伟大斗争孕育伟大精神。观察中国的疫情防控，世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德说：“最让我震撼的是，每一个中国人都有很强烈的责任担当和奉献精神，愿意为抗击疫情作出贡献。”剑桥大学教授艾伦·麦克法兰感慨：“中华民族在数千年的历史中展现出不畏牺牲的精神。如今，我再次看到了这种精神。”千磨万击还坚劲，越是艰险越向前。这场与疫情的殊死较量，如同一座丰碑，镌刻着不屈不挠、顽强搏击的精神品格；如同一座灯塔，照亮了继往开来、壮阔豪迈的前进道路。在这场伟大斗争中，中国精神的内涵得到充分诠释，为世界所瞩目；中华民族在经受斗争考验时迸发出强大的精神力量，激励着中国，也鼓舞着世界。

“精神是一个民族赖以长久生存的灵魂，唯有精神上达到一定的高度，这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”回溯既往，中华民族历经磨难而愈加奋勇，每一次考验都如同一次淬火，只会让人民变得更加团结，让民族精神变得更为强健。面对困难，我们始终同舟共济、守望相助，高扬精神的旗帜。大庆精神、红旗渠精神、“两弹一星”精神、特区精神、抗洪精神、抗震救灾精神、载人航天精神、抗疫精神……精神之光熠熠生辉，标注着一段段奋斗征程，始终指向民族复兴的光荣梦想。抗击疫情中所展现的精神风貌、涵养的精神气质，必将成为我们面向未来、开拓进取的宝贵财富。

精神的力量是无穷的，蕴藏着创造历史的澎湃势能。一个拥抱未来的民族，不仅要有仰望星空的精神高度，也要有根深千尺的精神厚度。经过全党全国各族人民团结奋斗，我们即将夺取全面建成小康社会伟大胜利，踏上实现第二个百年奋斗目标的新征程。面对前进道路上的艰难险阻、浅滩暗礁，燃烧精神的火炬，勇于担当、甘于奉献，定能凝聚起攻坚克难的智慧和力量。扬起精神的风帆，不畏艰难、顽强拼搏，定能发出光和热，收获精神的成长。

历史前行的每一步，都需要精神的滋养；风雨无阻的每一程，都饱含精神的磨砺。永葆赤子之心，激扬无惧风浪、奋勇向前的强大精神力量，每个人前进的脚步，终将汇聚为中华民族伟大复兴的壮阔征程。

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 04 版）