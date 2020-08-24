2050年全球海洋食物年产量将巨幅增加

英国《自然》杂志20日发布一项可持续粮食生产报告，报告指出，到2050年，全球海洋食物年产量或增加2100万吨至4400万吨，将占到本世纪中期喂养98亿人口所需肉类总增幅的12%至25%。在可持续粮食生产中实现这一增长，将取决于各种因素，包括政策改革、技术创新和未来需求。

随着全球粮食需求不断增加，是否能在不牺牲其他生态系统服务的前提下提高供给，一直有待进一步明确，尤其是考虑到用地扩张对气候变化和生物多样性产生的潜在影响。野生渔场和养殖渔场（海水养殖）供应的海洋食物，只占当前全世界食用肉产量的17%，但却对全球粮食与营养安全具有重要作用。

鉴于此，美国加州大学圣塔芭芭拉分校研究人员克里斯托弗·科斯特罗及其同事，此次利用4702个野生渔场的数据模拟了未来产量，并预估了全球的海水养殖潜力。

他们利用结合了经济管理和饲养约束等因素的生物经济模型，计算了三个最大海洋食物领域（野生渔业、有鳍鱼类养殖和双壳贝类养殖）在2050年的全球食物供应量，通过将这些供给预测与需求情景相对比，研究团队还计算了今后海洋食物的可能产量。研究结果显示，这三个领域，尤其是两个海水养殖领域，都能可持续地生产比今天多得多的食物。在纳入政策改革和技术进步的情景中，海产品产量有望在2050年可满足预计全球人口所需肉类增幅的1/4。

该研究还表明，未来的海产品构成可能会发生巨大变化：虽然野生渔场在今天占据主导地位，但到2050年，高达44%的海洋食物可能都将来自海水养殖。（记者张梦然)