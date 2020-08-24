秋天的蚊子猛如虎怎么办？这些驱蚊法最有效！

编者按：中国自古就有“秋后蚊子猛于虎”的说法，描绘秋天的蚊虫叮咬依然较多的现象。那么，这个时期应该如何科学防蚊呢？

北京的蚊虫高峰期是6、7、8三个月，入秋后，9月的蚊虫密度一般比8月份降低约30%-40%，但是为什么蚊虫叮咬人现象依然较多呢？

主要是以下两个原因：

第一、进入秋季后，昼夜温差大，入夜后温度较低，蚊虫需要进入温度相对较高的室内以保持正常体温，从而造成居民在家中被蚊虫叮咬的机会较多。

第二、北京市居住环境常见的蚊虫，一种是淡色库蚊，另一种是白纹伊蚊，即老百姓说的“花蚊子”。淡色库蚊可以以成虫形态越冬，白纹伊蚊则以卵的形式越冬，前者需要在越冬前积累足够的营养保证安全越冬，后者则需要足够的营养以满足产卵的要求，这就导致了在此阶段蚊虫必须增加其吸血的频率与吸血量，这也是秋后蚊虫叮咬依然凶猛的原因。特别需要注意的是，白纹伊蚊，也就是老百姓常说的“花蚊子”，是登革热的主要媒介，而近期，我国多地暴发登革热本地流行，为此，秋季依然需要重视蚊虫的控制与减少叮咬的防护工作。

北京市疾控中心温馨提示：

1、积极做好蚊虫孳生地的清除工作

搞好室内外卫生，清除各种废旧杂物，减少蚊虫栖息场所。家庭种养水生植物的水体要坚持每周换水一次。房前屋后不常用的盆盆罐罐应清除或倒置存放，防止积水。

2、做好家庭的防蚊灭蚊工作

首先，要完善防蚊设施，检查修缮自家的纱窗、纱门。其次，尽量使用物理防治，如使用蚊帐、灭蚊灯、电蚊蝇拍等物理方式予以杀灭。最后，在了解正确使用方法后，也可以使用液体蚊香、气雾罐等杀灭成蚊。

3、外出要做好防蚊准备

户外活动尽量着浅色衣物，长衣长裤，可以抹一些驱蚊剂或使用含有效驱蚊成分的（如避蚊胺和驱蚊酯）驱蚊花露水。

小贴士：传统驱蚊方法更有效

灭蚊灯和驱蚊手环成为很多家庭驱蚊灭蚊的选择，然而这种方式真的有效吗？海南省疾控中心热带病与慢性病防控所病媒生物防治室主任孙定炜称，市面上还有一种紫外线灭蚊灯，它使用的是UV光谱里的长波紫外线，即UV-A，其波长范围为315-400纳米，日光中也含有大量的UV-A。大多数昆虫的视网膜对这个范围波长的紫外线非常敏感，于是人们就利用这个原理诱导蚊虫，再用高压电将其消灭。但越来越多的研究证实，紫外线灭蚊灯并不能高效灭蚊，其杀死的虫子中只有极少数是蚊子，这其中还有一大部分是不吸血的雄蚊。另外，市面上很多驱蚊手环里放有一些驱蚊药，但驱蚊药挥发较快，驱蚊效果甚微。对付神出鬼没的蚊子，真正有效的驱蚊方法还是蚊香、驱蚊液，以及蚊帐、纱窗等物理方法。

●避蚊胺

驱蚊效果好，持续时间长，可以直接涂抹在皮肤上（有损伤衣物的风险，2个月以下婴儿不宜使用，儿童使用浓度不宜超过30%）

●埃卡瑞丁

很温和，对皮肤刺激小，不会损伤衣物（2个月以下婴儿不宜使用，儿童使用浓度不宜超过20%)

●驱蚊酯/伊默宁

较温和，对皮肤刺激小(有损伤衣物的风险，2个月以下婴儿不宜使用)

●拟除虫菊酯

广谱杀虫剂（有一定毒性，不可长期接触，儿童慎用）

●柠檬桉叶油

天然驱蚊剂(有皮肤过敏风险，3岁以下儿童不推荐使用)

不推荐

◆驱蚊草

有效成分太少、浓度太低，效果不佳

◆驱蚊声波

据说能赶走叮人的雌蚊，实验证明效果极为有限

◆驱蚊手环

有效范围太小，有效时间太短

◆传统蚊香

产生粉尘和pm2.5微粒，可能导致呼吸道损伤（人民健康网综合自北京市疾控中心、海南日报）